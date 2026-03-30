Euphoria 3: todo lo que revela el impactante tráiler

La expectativa terminó: el nuevo avance de Euphoria dejó claro que su tercera temporada será la más intensa hasta ahora. Con un tono más oscuro, personajes llevados al límite y un salto en el tiempo que cambia por completo la historia, la serie protagonizada por Zendaya promete un cierre impactante.

¿Cuál es la trama de Euphoria 3?

Tras años de espera, la producción creada por Sam Levinson regresa con una narrativa completamente distinta. El tráiler revela que la historia deja atrás la preparatoria para centrarse en la vida adulta de sus personajes, quienes ahora enfrentan consecuencias reales de sus decisiones.

La historia da un salto de cinco años hacia la vida adulta de los personajes. Cortesía

El salto temporal de cinco años no solo cambia el contexto, también eleva el drama. Temas como la fe, la redención y el conflicto moral toman un papel central, alejándose del enfoque juvenil para explorar una etapa más cruda y compleja.

¿Qué pasa con Rue en Euphoria 3?

El personaje de Rue, interpretado por Zendaya, se perfila como el eje emocional de la temporada. Las imágenes sugieren que su relación con las drogas no solo continúa, sino que se vuelve aún más peligrosa.

Rue enfrenta consecuencias más graves relacionadas con las drogas. Cortesía

En el tráiler se le ve enfrentando posibles problemas legales, persecuciones y situaciones límite que podrían marcar un punto de no retorno. Todo indica que el pasado finalmente la alcanza, obligándola a confrontar decisiones que antes parecían pasajeras.

La boda de Cassie y Nate

Por su parte, Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, da un giro inesperado. El avance deja ver que su personaje incursiona en el mundo del contenido para adultos, una decisión que abre nuevas tensiones en su vida personal.

Cassie sorprende con un giro polémico en su vida personal y digital. YouTube

Su relación con Nate, interpretado por Jacob Elordi, también evoluciona hacia un terreno más complejo, incluso con indicios de matrimonio. Sin embargo, lejos de ser un cuento de estabilidad, todo apunta a una dinámica aún más tóxica.

¿Quiénes son los personajes nuevos de Euphoria 3?

Otros personajes también muestran cambios importantes. Jules, interpretada por Hunter Schafer, busca abrirse paso en el mundo del arte, mientras lidia con decisiones personales que reflejan su proceso de madurez.

Maddy, encarnada por Alexa Demie, regresa con un rol clave, reavivando conflictos del pasado. Mientras tanto, Lexi, interpretada por Maude Apatow, se mueve en un entorno profesional que la conecta con nuevas figuras influyentes.

Todo apunta a que será la entrega más oscura y decisiva de la serie. Cortesía

Una de las grandes revelaciones es la incorporación de nuevas estrellas que elevan la expectativa. Entre ellas destaca la presencia de Sharon Stone y la participación especial de Rosalía, quien aparece en el tráiler en un entorno nocturno que sugiere un papel relevante dentro de la trama.

Estas incorporaciones refuerzan la idea de que la serie busca expandir su universo y ofrecer nuevas dinámicas entre personajes.

Desde su estreno, Euphoria se convirtió en un fenómeno cultural, acumulando múltiples nominaciones y premios. Ahora, con esta tercera entrega —que muchos consideran su última—, la serie busca consolidar su legado.

El tráiler no deja dudas: habrá más drama, decisiones extremas y momentos que dividirán a la audiencia. La cuenta regresiva ya comenzó, y si algo deja claro este adelanto, es que nadie saldrá ileso.