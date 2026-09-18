¿Qué pasó con la guitarra original de Jimi Hendrix en El precio de la historia?

La icónica Fender Stratocaster de 1963 que perteneció al legendario guitarrista Jimi Hendrix descansa actualmente en una colección privada en Francia. El valioso instrumento musical adquirió fama mundial tras su aparición en el programa televisivo El precio de la historia, donde el dueño original recibió una oferta verdaderamente millonaria.

El experto Matthieu Lucas, reconocido fundador de la galería Matt's Guitar Shop, adquirió la histórica pieza a través de una transacción estrictamente privada. La revista especializada Guitar.com confirmó durante el mes de febrero de 2019 la llegada de la codiciada reliquia al inventario del coleccionista europeo, cerrando así un largo ciclo comercial.

Jimi Hendrix tocando su guitarra Fender. Foto: Grosby Group

La negociación final ocurrió bajo total hermetismo, bloqueando cualquier registro público sobre la cantidad exacta que Lucas desembolsó para asegurar la compra. El nuevo propietario detalló públicamente las modificaciones estructurales que recibió la guitarra eléctrica para permitirle al astro del rock, naturalmente zurdo, ejecutar sus acordes con total maestría en el estudio de grabación.

El paso por la tienda de empeño en Las Vegas

El codiciado artículo musical deslumbró a la audiencia global durante la transmisión del episodio titulado “Purple Haze”, estrenado originalmente el 27 de febrero de 2014. El vendedor, identificado simplemente como David, cruzó las puertas de la famosa casa de empeño en Las Vegas solicitando la agresiva suma inicial de 750 mil dólares.

Rick Harrison contactó de inmediato al especialista Jesse Amoroso para autenticar la procedencia real de tan codiciada joya musical frente a las cámaras. El perito examinó minuciosamente el número de serie, analizó las marcas de desgaste y comparó fotografías de la época, tasando el objeto entre los 750 mil y el millón de dólares.

La guitarra de Jimi Hendrix en El precio de la historia. Foto: Captura de pantalla - History

Harrison arrancó la dura negociación ofreciendo 450 mil dólares en efectivo sobre el mostrador, intentando convencer al vendedor de ceder su propiedad. El empresario subió progresivamente la cifra hasta lanzar un ultimátum de 600 mil dólares, cantidad que el dueño declinó justo antes de abandonar el local de Las Vegas.

Subastas fallidas y rescate europeo

La guitarra de Hendrix regresó al mercado secundario tiempo después bajo la representación exclusiva de la empresa Cowtown Guitars como intermediaria. El instrumento protagonizó la subasta benéfica Circus Couture el 7 de octubre de 2016 en el Hard Rock Hotel & Casino, fijando una ambiciosa puja mínima de 650 mil dólares.

El evento caritativo resultó un rotundo fracaso al no registrar a un solo postor interesado en sumar la pieza a su colección personal. Los organizadores planeaban destinar a la fundación Cure 4 The Kids cualquier ganancia que superara el margen de los 600 mil dólares, plan que colapsó dramáticamente ante la nula respuesta.

La guitarra Fender de Jimi Hendrix está actualmente en Francia. Foto: Fender

La prestigiosa casa Guernsey's ejecutó un segundo gran intento el 2 de diciembre de 2017 en la ciudad de Nueva York. El evento Legendary Guitars & Musical Treasures redujo drásticamente la estimación del instrumento, colocándolo apenas entre los 400 mil y 600 mil dólares, cifra que nuevamente espantó a los posibles inversionistas.

El fracaso en suelo estadounidense empujó la codiciada Fender Stratocaster hacia el continente europeo entre la fallida subasta de 2017 y el inicio de 2019. Los reportes periodísticos del año 2021 demostraron que la pieza permanece documentada oficialmente dentro del acervo musical del experto francés, alejándola definitivamente de los reflectores televisivos.