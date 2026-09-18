Jimi Hendrix murió en circunstancias misteriosas: las teorías que señalan mafia, CIA y su manager

A más de cinco décadas de la muerte de Jimi Hendrix, el fallecimiento del legendario guitarrista continúa rodeado de interrogantes. El músico, considerado una de las figuras más influyentes en la historia del rock, murió el 18 de septiembre de 1970, cuando apenas tenía 27 años.

Aunque la versión médica apunta a una intoxicación por barbitúricos y posterior asfixia con vómito, las circunstancias que rodearon sus últimas horas han alimentado distintas teorías a lo largo de los años. Algunas incluso señalan a la mafia, a la CIA y a quien fuera su representante, Michael Jeffery.

Foto: Instagram Jimi Hendrix

La falta de pruebas definitivas ha permitido que estas versiones permanezcan en el terreno de las especulaciones.

¿Qué se sabe sobre las últimas horas de Jimi Hendrix?

Hendrix pasó sus últimos momentos acompañado por Monika Dannemann, una expatinadora alemana con quien mantenía una relación. Sin embargo, existen diferentes versiones sobre lo ocurrido antes de que el músico fuera encontrado inconsciente.

Una de ellas sostiene que Dannemann salió durante un breve periodo para comprar cigarros y, al regresar, encontró al guitarrista en estado crítico. Otra versión señala que ambos permanecieron juntos durante buena parte de la noche y que ella descubrió a Hendrix inconsciente, aunque todavía con vida, durante la mañana.

A las 11:18 horas se solicitó una ambulancia. Los servicios de emergencia llegaron nueve minutos después y trasladaron al músico al Hospital. A las 12:45 horas, se confirmó su muerte.

Foto: Instagram Jimi Hendrix

¿Qué encontraron los médicos tras la muerte del músico?

Los análisis realizados posteriormente determinaron que Hendrix había ingerido una cantidad considerable de Vesparax, un medicamento con efectos sedantes. Los reportes indicaron la presencia de nueve tabletas, una cantidad muy superior a la dosis que le había sido indicada.

El hallazgo reforzó durante años la posibilidad de una sobredosis. Sin embargo, las circunstancias exactas que llevaron al músico a ingerir esa cantidad nunca quedaron completamente esclarecidas.

Precisamente esa falta de certeza fue uno de los elementos que permitió que surgieran distintas interpretaciones sobre su muerte.

¿Por qué apareció la teoría de que la mafia estuvo involucrada?

Una de las primeras versiones alternativas apareció años después del fallecimiento. En 1975, Monika Dannemann aseguró que la mafia podía estar detrás de la muerte de Hendrix y explicó que anteriormente había guardado silencio por temor.

Décadas más tarde, James Wright, quien trabajó como road manager para Hendrix y otros artistas, retomó una versión relacionada con la Cosa Nostra en sus memorias publicadas en 2009.

De acuerdo con esa hipótesis, Hendrix atravesaba dificultades económicas durante sus últimos años y habría recurrido a la mafia para conseguir dinero. El supuesto problema habría surgido cuando el músico no pudo cumplir con las condiciones para devolverlo.

La versión incluso involucra a Michael Jeffery, quien habría optado por proteger sus propios intereses antes que intervenir para ayudar al guitarrista. No obstante, estas afirmaciones no han sido demostradas de manera concluyente.

Foto: Instagram Jimi Hendrix

¿Michael Jeffery pudo haber tenido motivos?

Otra de las teorías concentra toda la responsabilidad en el entonces representante del músico.

De acuerdo con esta versión, la relación entre Hendrix y Jeffery se había deteriorado considerablemente y el manager habría tenido intereses económicos relacionados con la muerte del guitarrista.

La hipótesis sostiene que Jeffery pudo haber planeado el asesinato para beneficiarse de un seguro de vida contratado por Hendrix, cuyo valor habría alcanzado los dos millones de dólares.

También se plantea que la supuesta participación de la mafia habría servido como una explicación alternativa para desviar la atención.

Sin embargo, tampoco existen pruebas definitivas que permitan confirmar esta versión.

¿Qué tiene que ver la CIA con la muerte de Jimi Hendrix?

La tercera teoría lleva la historia al terreno del espionaje estadounidense. Su origen está relacionado con investigaciones realizadas por estudiantes de la Universidad de California sobre MHCHAOS, un programa de inteligencia de la CIA dedicado a investigar movimientos y figuras consideradas potencialmente subversivas.

La aparición del nombre de Hendrix dentro de las personas relacionadas con ese programa alimentó las especulaciones sobre una posible intervención de la agencia estadounidense.

A partir de entonces comenzaron a circular versiones que planteaban que el guitarrista pudo haber sido vigilado o incluso eliminado por sus supuestas posturas políticas y su influencia entre los jóvenes.

El hermano menor de Hendrix, Leon, ha manifestado que considera posibles algunas de estas teorías, aunque tampoco existe una prueba concluyente que demuestre la participación de la CIA en su muerte.

¿La muerte de Hendrix fue realmente un misterio?

La versión oficialmente conocida apunta a una intoxicación por barbitúricos y a la posterior asfixia provocada por vómito. Sin embargo, los detalles que rodearon sus últimas horas y la ausencia de una explicación que resolviera todas las dudas contribuyeron a mantener vivo el misterio.

A esto se suma que Michael Jeffery, una de las figuras centrales de algunas de las teorías, murió en 1973, cuando viajaba en el vuelo 504 de Iberia que se estrelló cerca de Nantes, Francia. El accidente dejó 68 víctimas.

Con el paso del tiempo, las distintas versiones sobre la muerte de Hendrix se han convertido en parte de la leyenda que rodea al músico. Hasta ahora, ninguna de las teorías que señalan a la mafia, a su manager o a la CIA ha logrado establecerse como una explicación comprobada.

Lo que permanece fuera de discusión es el impacto que tuvo Hendrix en la música: murió con apenas 27 años, pero dejó una huella que transformó para siempre la manera de entender y tocar la guitarra eléctrica.