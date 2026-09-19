¿Ben Affleck y Jennifer Garner juntos otra vez? El proyecto que pudo reunirlos en pantalla

La historia de Ben Affleck y Jennifer Garner continúa marcada por una relación de respeto y amistad, pese a que han pasado varios años desde su separación. Los actores mantienen contacto, principalmente por sus tres hijos, y han demostrado que su vínculo puede mantenerse lejos de las polémicas.

Ahora, esta relación volvió a llamar la atención luego de que Ben Affleck revelara que en algún momento pensó en Jennifer Garner para interpretar a su esposa en la película Animals.

Ben Affleck y Jennifer Garner pudieron actuar juntos en Animals

Ben Affleck y Jennifer Garner continúan siendo buenos amigos y, en distintas ocasiones, los actores han dejado ver que existe respeto entre ellos pese a su divorcio.

Recientemente, Ben Affleck contó a Entertainment Weekly que habían considerado a Jennifer Garner como una opción ideal para interpretar a su esposa en Animals, un filme que finalmente protagonizó junto a Kerry Washington.

El proyecto originalmente estaba pensado para ser protagonizado por Matt Damon, pero finalmente fue Ben Affleck quien asumió el papel principal. Jennifer Garner, conocida por películas como Si Tuviera 30, no aceptó formar parte del filme.

Aunque en esta ocasión los actores no compartirán pantalla, Ben Affleck dejó abierta la posibilidad de trabajar nuevamente con su exesposa en algún momento, por lo que no descarta una futura colaboración profesional.

Animals: ¿de qué trata la película de Ben Affleck?

Este filme es coescrito y protagonizado por Ben Affleck, quien interpreta a Mark Kimball. La historia sigue a Mark y a su esposa Abigail, interpretada por Kerry Washington, quienes enfrentan una situación inesperada después de que su hijo es secuestrado.

La película tiene programado su estreno para el 9 de octubre de 2026, con lanzamiento en cines y posteriormente en Netflix, para quienes esperan este thriller policial y de misterio.

Además de Ben Affleck y Kerry Washington, el elenco incluye a Gillian Anderson, Steven Yeun y Luis Gerardo Méndez.

¿Por qué Ben Affleck y Jennifer Garner se separaron?

La historia de Ben Affleck y Jennifer Garner comenzó cuando ambos coincidieron en Pearl Harbor y posteriormente volvieron a trabajar juntos en Daredevil. Su relación comenzó en 2004 y un año después, en 2005, la pareja se casó.

Durante su matrimonio tuvieron tres hijos. Sin embargo, después de varios años juntos, anunciaron su separación y finalmente concretaron su divorcio en 2018.

Ben Affleck y Jennifer Garner. Foto: grosbygroup.com / Ilustrativa

Con el paso del tiempo, Ben Affleck y Jennifer Garner han mantenido una relación cercana y basada en el respeto, principalmente por el bienestar de sus hijos. Actualmente, ambos continúan con sus respectivas vidas y carreras, aunque Affleck no descarta la posibilidad de volver a trabajar con su exesposa en el futuro.