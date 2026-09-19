Las calles del Reino Unido se han transformado una vez más en la oscura y caótica Ciudad Gótica. Tras varios retrasos en el calendario de producción, el rodaje de The Batman: Part II está oficialmente en marcha, trayendo de vuelta al director Matt Reeves y al actor británico Robert Pattinson para encabezar la esperada continuación de la exitosa saga policiaca de DC.

El inicio del rodaje ha sido grabado por transeúntes y fanáticos en icónicas localizaciones de Londres, como la emblemática Catedral de San Pablo, ambientada para la ocasión como la Corte Suprema y sede de la barra de abogados de Gótica (Gotham Bar Association).

En las imágenes filtradas desde el set se observa a un Bruce Wayne maduro, de porte elegante y rostro desencajado, siendo custodiado por seguridad privada e inspectores policiales al salir del recinto mientras atraviesa una caldeada manifestación de ciudadanos protestando contra las élites de la ciudad.

"The Batman Part II" arranca rodaje con un Robert Pattinson más maduro Canva

Un Batman más veterano y la exigencia física del papel

A diferencia de la entrega original estrenada en 2022 —donde se presentaba a un Bruce Wayne en su segundo año como vigilante nocturno, dominado por el dolor, la rabia e inexperiencia—, esta secuela nos muestra a un héroe más asentado en su faceta pública y corporativa, pero que debe afrontar las complejas repercusiones sociales de la inundación de la ciudad tras los eventos de la primera película y de la serie secuela El Pingüino.

El propio Robert Pattinson, quien cumplió 40 años recientemente, ha hecho referencia al reto físico que supone enfundarse el pesado traje del Caballero de la Noche para esta segunda parte.

En declaraciones recientes, el actor admitió que el nivel de exigencia de las secuencias de acción y coreografías de combate es "significativamente más duro" con el paso del tiempo, definiendo la filmación como una auténtica carrera de maratón en la que está dando todo de sí.

"The Batman Part II" arranca rodaje con un Robert Pattinson más maduro Canva

Elenco, equipo de producción y fecha de estreno

Bajo la batuta del director Matt Reeves, esta entrega continúa consolidando el denominado universo de la "Saga Épica del Crimen de Batman" (Batman Epic Crime Saga), la cual se mantiene independiente del Universo DC (DCU) comandado por James Gunn y Peter Safran.

Entre el reparto y equipo confirmado para esta secuela destacan:

Dirección y Guion : Matt Reeves y Mattson Tomlin.

: Matt Reeves y Mattson Tomlin. Elenco principal : Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman), Jeffrey Wright (Comisionado James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) y Colin Farrell (Oz Cobb / El Pingüino).

: Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman), Jeffrey Wright (Comisionado James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) y Colin Farrell (Oz Cobb / El Pingüino). Ubicaciones de filmación: Warner Bros. Studios Leavesden, así como locaciones en exteriores en Londres, Liverpool y Glasgow.

El calendario oficial publicado por Warner Bros. Pictures sitúa el estreno en cines internacionales de The Batman: Part II para el 18 de febrero de 2028. Aunque la espera será prolongada, el ambiente turbulento del set y el impecable trabajo de caracterización anticipan un thriller detectivesco aún más maduro, sombrío e intenso que su antecesora.