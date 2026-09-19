¡Au revoir, Emily! Netflix revela cuándo llegará el final de Emily en París

Emily en París llega a su final y ya tiene fecha de estreno para su última temporada, una entrega que promete dar mayor perspectiva sobre lo que ocurrirá con el personaje y el rumbo que tomará su vida, así como su conexión con París.

La serie se ha convertido en una de las favoritas del catálogo de Netflix, por lo que sus seguidores ya esperan conocer el desenlace de la historia y saber qué sucederá con los personajes que han acompañado a Emily durante estas temporadas.

Emily en París: la serie que conquistó a Netflix

Esta producción tiene como creador a Darren Star y, con cinco temporadas, se prepara para cerrar su historia con la última entrega, que ya tiene fecha de estreno.

La serie sigue la vida de Emily Cooper, una joven estadounidense que deja Chicago para trasladarse temporalmente a París y comenzar una nueva etapa profesional.

Esta decisión no solo cambia su vida laboral, sino que también la lleva a descubrir una nueva cultura, formar amistades y un romance, mientras intenta encontrar su lugar en la capital francesa.

Con una combinación de comedia romántica y drama, Emily en París logró captar la atención del público y convertirse en uno de los títulos más reconocidos de la plataforma, especialmente entre quienes han seguido de cerca los romances y conflictos de Emily.

Anuncian final de rodaje de Emily en París

A través de sus redes sociales, Netflix anunció que terminó el rodaje de la última temporada de Emily en París, un momento que marca el cierre de una etapa para la producción y sus protagonistas.

El anuncio estuvo acompañado por una imagen de Lily Collins, quien interpreta a Emily Cooper, sentada en una silla de cine con la palabra “Fin”, haciendo referencia a que las grabaciones de la serie han llegado a su conclusión.

“Au revoir! Oficialmente terminó el rodaje de la última temporada de 'Emily en París'. Llega a Netflix el 24 de diciembre”, se lee en la publicación.

La serie comenzó su transmisión en octubre de 2020 y, desde entonces, ha llevado a los espectadores por los cambios personales, profesionales y amorosos de Emily.

¿Cuándo se estrena Emily en París?

La última temporada de Emily en París está prevista para llegar a Netflix el 24 de diciembre, una fecha que hace todavía más especial el estreno para sus seguidores.

Esta nueva entrega será la encargada de cerrar la historia y resolver algunas de las situaciones que quedaron pendientes, especialmente aquellas relacionadas con la vida sentimental de Emily.

Ahora solo queda esperar para descubrir qué rumbo tomará y cuál será el desenlace de algunas de las historias que han mantenido en expectativa a los fans, entre ellas su relación con Gabriel.

Casi a finales del 2026, los seguidores podrán conocer el final de Emily en París y descubrir qué le espera en esta última etapa de su historia.