Rick Harrison de El precio de la historia, se recupera en Las Vegas tras cirugía de corazón

Rick Harrison, la emblemática figura del programa televisivo El precio de la historia, recibió el alta médica este 7 de septiembre de 2026 tras superar una cirugía cardíaca de emergencia. Un portavoz oficial de la familia confirmó la noticia a los medios de comunicación y reportó un estado de salud bastante favorable. El empresario de 61 años descansa de forma cómoda en su residencia de Las Vegas bajo el cuidado permanente de su esposa Angie.

El conductor ingresó inicialmente a las instalaciones del MountainView Hospital para realizar un procedimiento clínico calificado como rutinario. El plan de los doctores contemplaba la simple colocación de un stent vascular diseñado para destapar una arteria obstruida. La situación médica escaló drásticamente minutos después de que el paciente cruzara las puertas del quirófano.

Rick Harrison posando con traje. Foto de IG: Rick Harrison

Los especialistas detectaron un bloqueo arterial muchísimo más severo de lo proyectado durante los estudios preliminares. El equipo médico suspendió la operación original ante el altísimo riesgo clínico que presentaba el protagonista del famoso programa. Los cirujanos actuaron con rapidez para salvar la vida del mediático comprador de antigüedades en el estado de Nevada.

Cirugía de emergencia a corazón abierto

Los doctores ejecutaron un bypass coronario de urgencia para restablecer el flujo sanguíneo hacia el corazón del paciente. La intervención extrema representó un enorme desafío clínico por su naturaleza no planificada. Los representantes del conductor televisivo declararon al portal estadunidense TMZ que la compleja operación finalizó como un éxito rotundo para todos los involucrados.

El empresario estadounidense evoluciona favorablemente a pesar del enorme desgaste físico que implica una cirugía a corazón abierto. El cuerpo médico dictaminó un periodo de reposo estricto y proyecta una recuperación total para el rostro principal de la tienda de empeños Gold & Silver Pawn Shop. El paciente deberá seguir al pie de la letra las indicaciones clínicas durante las siguientes semanas.

Rick Harrison atendiendo su tienda en Las Vegas. Foto de IG: Rick Harrison

La oficina de prensa de la familia Harrison emitió un comunicado oficial cargado de optimismo tras la firma del alta médica. El documento detalló que el presentador agradeció profundamente la velocidad de reacción y la pericia técnica de todo el personal sanitario del hospital. El famoso conductor también dedicó unas palabras a sus millones de seguidores alrededor del mundo por las constantes muestras de apoyo.

El entorno familiar durante la rehabilitación

"Rick recibió el alta del hospital y ahora está descansando en casa. Según todos los indicios, se encuentra muy bien", ratificó el vocero oficial ante la prensa. Los familiares más cercanos acompañaron al coleccionista durante todo el internamiento y celebraron el desenlace positivo frente a la súbita crisis coronaria que amenazó su vida en la sala de operaciones.

Rick Harrison y su esposa Angie Polushkin. Foto de IG: Rick Harrison

El empresario televisivo reafirmó su compromiso de enfocarse enteramente en su bienestar físico y en disfrutar la compañía de sus seres queridos. La agenda pública del conductor permanecerá inactiva durante su etapa de rehabilitación. Las grabaciones de los futuros episodios de la franquicia televisiva ajustarán sus tiempos de rodaje para asegurar el retorno saludable del veterano vendedor a la pantalla chica.