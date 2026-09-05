¿Qué pasó con Rick Harrison? La estrella de El precio de la historia fue hospitalizado

La estrella televisiva Rick Harrison, famoso por liderar el exitoso reality El precio de la historia, ingresó de urgencia al quirófano a sus 61 años. Un portavoz de la familia confirmó la noticia a los medios de comunicación estadounidenses, lo que desató la preocupación de los fanáticos del programa.

El dueño de la icónica Gold & Silver Pawn Shop de Las Vegas acudió a un centro médico para someterse a un procedimiento rutinario. Los especialistas detectaron un problema mayor directamente en la sala de operaciones y cambiaron el rumbo de la intervención.

Rick Harrison atendiendo su tienda en Las Vegas. Foto de IG: Rick Harrison

El empresario televisivo superó la primera etapa crítica tras la cirugía y permanece bajo estricta observación médica. Sus familiares más cercanos, incluyendo a su actual esposa, lo acompañan dentro de la clínica durante su primer proceso de recuperación.

¿Qué le pasó exactamente a Rick Harrison?

Los médicos sometieron a Rick Harrison a una cirugía de bypass de emergencia para restablecer su flujo sanguíneo. El equipo médico detectó la falla vascular durante la intervención menor programada originalmente y actuó con inmediatez.

Actualmente, la figura de Pawn Stars registra un estado de salud estable. El representante familiar aseguró a la prensa que el conductor descansa cómodamente y anticipa una recuperación absoluta tras el sorpresivo procedimiento cardíaco.

Rick Harrison junto a su hijo Corey y Chumlee. Foto de IG: Rick Harrison

El titular de la casa de empeños extendió un agradecimiento público al personal médico por su rápida acción. La familia mantuvo bajo reserva el diagnóstico exacto que detonó la emergencia hospitalaria y el tiempo que permanecerá internado.

Harrison consolidó su fama global gracias a las transmisiones de El precio de la historia desde su estreno en 2009. El programa de History documenta las compras, ventas y empeños de antigüedades dentro del histórico local familiar en Nevada.

Rick Harrison junto a su fallecido hijo Adam. Foto de IG: Rick Harrison

El formato del programa expone las tensas negociaciones entre los dueños y los clientes. Distintos especialistas externos evalúan minuciosamente los artefactos históricos antes de que Rick Harrison decida poner una oferta económica final sobre el mostrador.

La producción televisiva catapultó al estrellato a toda la dinastía. Los espectadores siguieron durante años las interacciones entre Rick, su difunto padre Richard "The Old Man" Harrison, su hijo Corey "Big Hoss" Harrison y su carismático empleado Austin "Chumlee" Russell.

Tragedias y escándalos médicos de la familia

La vida privada del negociante ocupó los titulares recurrentemente durante los últimos meses. Rick Harrison contrajo matrimonio con Agripina "Angie" Polushkin en enero de 2026, mediante dos ceremonias celebradas en Las Vegas y Cancún.

El conductor y su actual esposa iniciaron su relación sentimental a principios de 2024 tras interactuar por internet. El círculo íntimo del empresario incluye también a seis hijos; Rick crio a Corey, Adam y Jake, y sumó a su núcleo a sus hijastras Sarina, Ciana y Marissa.

Rick Harrison y su esposa Angie Polushkin. Foto de IG: Rick Harrison

La familia enfrentó un duro golpe en 2024 tras la muerte de su hijo Adam Harrison a los 39 años por una sobredosis fatal. Este luto marcó un periodo oscuro para el clan televisivo.

Este mismo año, Corey Harrison sufrió un aparatoso accidente de motocicleta. El percance vial le ocasionó una conmoción cerebral, 11 costillas fracturadas y múltiples lesiones faciales que demandaron intervención quirúrgica.

Las deudas médicas de Corey desataron una controversia pública en marzo. El hijo de Rick lanzó una campaña en GoFundMe para recolectar 120,000 dólares y cubrir las facturas del hospital estadounidense.

Rick Harrison junto a su hijo Corey. Foto de IG: Rick Harrison

Corey declaró inicialmente que su padre costeó solo la mitad de los gastos. El líder de El precio de la historia desmintió la versión a TMZ y aclaró que él pagó el monto total de las cuentas hospitalarias mucho antes de la campaña.

El hijo rectificó sus declaraciones poco después ante el medio USA Today. Corey explicó que su intención original era devolverle el dinero a su progenitor por la relación laboral que mantienen, pero aceptó el apoyo económico y reafirmó el cariño hacia su padre.