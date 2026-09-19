Así fue la presentación de BTS en el iHeartRadio Music Festival

BTS, la famosa banda surcoreana de K-pop, fue uno de los artistas que formaron parte del iHeartRadio Music Festival 2026, que se lleva a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas los días 18 y 19 de septiembre.

La participación de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook fue una de las más esperadas por ARMY, quienes estaban emocionados por volver a ver a los siete integrantes de la banda.

¿Qué es el iHeartRadio Music Festival?

El iHeartRadio Music Festival es un evento musical de dos días que reúne a artistas de diferentes géneros, entre ellos pop, rock, hip-hop, country y música electrónica.

Como parte de su edición número 16, el festival volvió a contar con la participación de BTS, uno de los grupos de K-pop con mayor presencia internacional.

El evento se celebra cada año en Estados Unidos y comenzó a realizarse en 2011. Además, algunas de sus presentaciones pueden ser seguidas posteriormente a través de plataformas de streaming como Disney+ y Hulu.

¿Cómo fue la presentación de BTS en iHeartRadio?

Durante su participación, los siete integrantes de BTS fueron recibidos entre gritos y aplausos del público. El grupo comenzó su presentación con la canción “Swim”, mientras los asistentes coreaban el tema, como se pudo observar en distintos videos compartidos en redes sociales.

Además, BTS interpretó otros tres de sus temas: “2.0”, “MIC Drop” y “FYA”, canción con la que cerraron su presentación y se despidieron de sus seguidores.

BTS recibe críticas por el poco tiempo de su presentación

Debido a que el grupo únicamente interpretó cuatro canciones, la duración de su presentación se convirtió en uno de los temas de conversación entre sus seguidores.

Algunas ARMY manifestaron su molestia al considerar que la banda tuvo poco tiempo sobre el escenario, mientras que otros comentarios señalaron que el grupo debió contar con una presentación más extensa.

De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, su participación tuvo una duración de poco más de 15 minutos, situación que generó comentarios entre sus seguidores.

La banda continúa consolidándose como una de las más importantes de la escena musical internacional y mantiene una agenda de presentaciones como parte de su gira BTS World Tour ‘Arirang’.

El grupo todavía tiene programados conciertos en países como Perú, Chile, Brasil y Australia, donde ARMY espera nuevamente disfrutar de sus presentaciones en vivo.