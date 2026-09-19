El panorama de la televisión suma una propuesta irreverente, honesta y sin tapujos sobre la mediana edad. Creada, escrita y protagonizada por la talentosa actriz británica Sharon Horgan (Bad Sisters, Catastrophe), Youth llega a la pantalla de HBO Max para abordar con humor negro y crudeza lo que significa estar soltera, tener 50 años y buscar el amor en una etapa de reinvención personal.

Considerada por la crítica como la continuación espiritual de producciones icónicas de Horgan como Pulling o Catastrophe, la serie explora el reto de perdonarse a una misma, explorar la sexualidad madura y redefinir el futuro cuando la juventud "convencional" ha quedado atrás.

¿De qué trata "Youth", la nueva serie de HBO Max? Canva

Una sinopsis marcada por el caos de la "generación sándwich"

La trama se centra en Alex (Sharon Horgan), una agente literaria divorciada de 50 años que intenta retomar las riendas de su vida sentimental y sexual tras su separación. Alex sueña con iniciar un período de libertad creativa, independencia y romances apasionados.

Sin embargo, sus expectativas se estrellan contra la abrumadora realidad de pertenecer a la "generación sándwich": se ve atrapada entre las exigencias de cuidar a sus padres ancianos y la atención que requiere su entorno familiar.

El plan de reinvención de Alex sufre un giro inesperado cuando su hijo Ruari (Aran Murphy) decide abandonar repentinamente la universidad a los pocos días de iniciar el curso y regresa a vivir a casa. A partir de este momento, la protagonista debe navegar las inseguridades profesionales, los bochornos románticos y las dinámicas familiares mientras lidia con los cambios físicos y emocionales propios de la menopausia.

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El elenco y los personajes principales

Para dar vida a esta tragicomedia costumbrista, la producción cuenta con un reparto britano-irlandés de primer nivel:

Sharon Horgan como Alex: La protagonista, una mujer perspicaz pero caótica que intenta descubrir quién es realmente en su sexta década de vida.

La protagonista, una mujer perspicaz pero caótica que intenta descubrir quién es realmente en su sexta década de vida. Aran Murphy como Ruari: El hijo impulsivo y apático de Alex. El joven actor es hijo en la vida real del ganador del Oscar Cillian Murphy.

El hijo impulsivo y apático de Alex. El joven actor es hijo en la vida real del ganador del Oscar Cillian Murphy. Sharlene Whyte como Sam: Jefa y mejor amiga de Alex. Entre ambas existe una química hilarante que oscila constantemente entre el apoyo incondicional y la tensión laboral.

Jefa y mejor amiga de Alex. Entre ambas existe una química hilarante que oscila constantemente entre el apoyo incondicional y la tensión laboral. Rupert Friend como Patrick: Un hombre soltero "por institución" de 47 años. Patrick mantiene una compleja y apasionada dinámica amorosa con Alex, llena de intimidad, timidez y dudas sobre el compromiso.

Un hombre soltero "por institución" de 47 años. Patrick mantiene una compleja y apasionada dinámica amorosa con Alex, llena de intimidad, timidez y dudas sobre el compromiso. Actores secundarios destacados: El elenco también integra talentos como Anne Reid, Freddie Fox y Harriet Walter.

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Tono, concepto y el toque "autoficción" de Sharon Horgan

Definida por la prensa especializada como un "bildungsroman menopáusico", la producción utiliza el formato de la comedia incomoda (cringe comedy) mezclada con momentos de alta vulnerabilidad emocional.

Horgan describe el proyecto como un ejercicio de "auto-ficción", inspirado en sus propias experiencias personales tras divorciarse a los 50 años y criar hijos ya mayores. Lejos de los clichés donde las mujeres maduras son retratadas como secundarias o asexuadas, Youth sitúa el deseo, el placer y la búsqueda de identidad femenina en el centro absoluto del relato.

Con diálogos mordaces y situaciones absurdamente cotidianas, la narrativa muestra la incomodidad de enfrentarse a citas modernas en la era digital mientras se gestiona el duelo de la juventud perdida.

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Guía de estreno: fechas y episodios

Compuesta por un total de 8 episodios, la serie fue producida por la compañía Merman (responsable de éxitos como Bad Sisters) bajo la dirección de Dawn Shadforth.

Fecha de lanzamiento: La serie estrena sus dos primeros capítulos el domingo 20 / lunes 21 de septiembre de 2026 a través de la plataforma de streaming HBO Max.

La serie estrena sus dos primeros capítulos el domingo 20 / lunes 21 de septiembre de 2026 a través de la plataforma de HBO Max. Formato de emisión: Tras el estreno doble inicial, la producción estrenará un episodio nuevo cada semana hasta culminar la temporada en noviembre.

Con una mezcla perfecta de humor ácido, honestidad brutal y momentos profundamente humanos, Youth se posiciona como una de las apuestas más interesantes y necesarias de HBO Max. Una serie que demuestra que la búsqueda de uno mismo no termina a los 50 años, sino que apenas entra en su etapa más caótica, divertida e impredecible.