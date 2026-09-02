¿De qué murió Tim Curry? Revelan la causa una semana después de su fallecimiento

A una semana de la muerte de Tim Curry a los 80 años, se dio a conocer la causa que provocó el fallecimiento del actor británico, quien durante los últimos años había enfrentado distintos problemas de salud y dificultades de movilidad.

El intérprete de The Rocky Horror Picture Show murió la noche del 25 de agosto en su casa de Los Ángeles. En ese momento, su representante informó que había fallecido pacíficamente, pero no dio detalles sobre las causas.

Ahora, documentos oficiales obtenidos por la revista People revelan que Curry murió por una enfermedad de las arterias coronarias. El reporte también menciona otros dos problemas de salud que influyeron en su condición como el cáncer de riñón que padecía. así como el antecedente de un accidente cerebrovascular.

¿De qué murió Tim Curry? Revelan la causa de muerte del actor de Rocky Horror Foto: Grosby Group

¿Cuál fue la causa de muerte de Tim Curry?

La enfermedad de las arterias coronarias fue establecida como la causa principal de la muerte de Tim Curry, de acuerdo con documentos del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles a los que tuvo acceso People.

Se trata de un padecimiento que afecta las arterias que suministran sangre al corazón. Con el tiempo, la acumulación de placa puede estrecharlas y dificultar el paso de la sangre, aumentando el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

El documento hace una diferencia importante sobre los otros padecimientos que tenía el actor. Tanto el cáncer de riñón como sus antecedentes de accidente cerebrovascular aparecen como condiciones que contribuyeron a su fallecimiento, pero no fueron señalados como la causa principal.

Además, en estos documentos se indica que Curry no había sido sometido a procedimientos quirúrgicos para tratar ninguna de estas tres condiciones.

Pennywise en su icónica escena del baño. Foto: Warner Bros

Tim Curry murió a los 80 años en su casa de Los Ángeles

El actor pasó sus últimos momentos en su residencia de Toluca Lake, en Los Ángeles, donde murió el martes 25 de agosto a las 11:18 de la noche.

Un día después, su representante confirmó el fallecimiento y señaló que Curry había muerto pacíficamente.

Curry nunca se casó ni tuvo hijos. En los últimos años llevaba una vida mucho más alejada de las cámaras, un cambio que estuvo relacionado principalmente con el grave derrame cerebral que sufrió en 2012.

¿De qué murió Tim Curry? Revelan la causa de muerte del actor de Rocky Horror Foto: Grosby Group

El derrame cerebral que cambió la vida de Tim Curry

Catorce años antes de su muerte, la salud de Tim Curry dio un giro cuando sufrió un accidente cerebrovascular que dejó importantes secuelas en su movilidad.

El actor comenzó a utilizar una silla de ruedas y redujo sus apariciones. Si bien se alejó de buena parte del trabajo frente a las cámaras, todavía participó en proyectos relacionados con el doblaje.

Aunque sus problemas de salud limitaron sus apariciones, Curry mantuvo el vínculo con sus fans y con el personaje que marcó su carrera.

En septiembre de 2025 asistió a una celebración por los 50 años de The Rocky Horror Picture Show en el Academy Museum de Los Ángeles y reconoció que continuaba enfrentando las consecuencias del derrame.