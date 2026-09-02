Así fue la última entrevista de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, antes de ser asesinado

La música mexicana se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte de Jonathan Meléndez, integrante y tecladista de Camilo Séptimo, quien tenía 38 años.

El músico fue víctima de un ataque ocurrido dentro de su domicilio, donde también murieron su esposa, quien estaba embarazada, y su hija de tres años. De acuerdo con los primeros reportes, un niño de seis años logró sobrevivir al ataque.

Foto: Instagram Camilo Séptimo

El caso generó conmoción entre los seguidores de la agrupación y rápidamente provocó reacciones de tristeza e indignación. Hasta el momento, se ha informado que dos personas señaladas como presuntas responsables ya se encuentran a disposición de las autoridades.

En medio de la noticia, también comenzó a circular una de las últimas entrevistas que ofreció Jonathan Meléndez, en la que habló sobre su manera de encontrar inspiración y sobre el proceso creativo detrás de la música de Camilo Séptimo.

¿Qué dijo Jonathan Meléndez en su última entrevista?

Durante la conversación, el músico explicó que uno de los momentos en los que encontraba mayor inspiración era cuando podía estar en contacto con la naturaleza y sentirse en paz consigo mismo.

Cuando mejor me siento, cuando me siento en paz conmigo mismo es cuando conecto con la naturaleza, la verdadera inspiración se encuentra afuera, teniendo experiencias, el entender que cuando nutres tu cerebro, tu alma, tu espíritu, la música fluye mejor…”, compartió Jonathan.

Foto: Instagram honasmelendez

La entrevista fue realizada junto con otros integrantes de Camilo Séptimo y estuvo relacionada con el proceso creativo de “MAPAS”, álbum en el que participó Meléndez y que posteriormente también dio nombre a la gira de la agrupación.

¿Cómo encontraba inspiración para crear música?

Jonathan explicó que para él las experiencias fuera del ámbito musical tenían una influencia importante en el momento de crear.

Su conexión con la naturaleza y la manera en que alimentaba su mente y su espíritu eran, según sus propias palabras, elementos que le permitían desarrollar nuevas ideas y trasladarlas posteriormente a la música.

Estas declaraciones adquirieron un significado especial después de conocerse su fallecimiento, pues forman parte de uno de los últimos registros públicos en los que el músico habló sobre su trabajo y su manera de entender la creación artística.

¿Cuál fue la última publicación de Jonathan Meléndez?

El pasado 28 de mayo, Camilo Séptimo se presentó en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde ofreció uno de los conciertos más importantes de su trayectoria reciente.

Dos días después, la agrupación publicó en redes sociales un mensaje para agradecer a sus seguidores por haber formado parte de aquella presentación.

La publicación también quedó registrada como la última disponible en el perfil de Instagram de Jonathan.

No obstante, la última publicación que el tecladista realizó personalmente data del 28 de septiembre de 2025.

En esa fecha, compartió algunas fotografías en compañía de Manuel Mendoza y Erik Vázquez, quienes también forman parte de la agrupación. Las imágenes fueron acompañadas por un sencillo mensaje: “Palacio 2025”.

Foto: Instagram honasmelendez

Después de confirmarse su muerte y la de integrantes de su familia, dicha publicación comenzó a recibir numerosos mensajes de despedida, condolencias y peticiones de justicia por parte de seguidores y usuarios de redes sociales.

La muerte de Jonathan Meléndez deja una profunda huella entre sus compañeros, seguidores y dentro de la escena musical mexicana, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el ataque que terminó con la vida del músico y de su familia.