Marcella y Suzette Quintanilla responden a A.B.: “no hay intención de vender pertenencias de Selena”

Marcella y Suzette Quintanilla, mamá y hermana de la fallecida cantante Selena, negaron los recientes señalamientos de A.B. Quintanilla y cuestionaron la existencia de la supuesta demanda de la que habló públicamente.

Mediante un comunicado de prensa publicado en la cuenta oficial de Instagram de Suzette, ambas reaccionaron a las declaraciones de A.B., aclarando que consideran lo dicho como acusaciones falsas.

A.B, Quintanilla informó sobre demanda en contra de su hermana

Mamá y hermana de la fallecida Selena niegan señalamientos de A.B. @abquintanilla3

A.B. Quintanilla rompió el silencio sobre el conflicto que mantiene con su hermana Suzette y confirmó que existe un proceso legal relacionado con ella y con asuntos vinculados a su padre, Abraham Quintanilla Jr. El músico explicó que la demanda comenzó hace algunos meses, pero dejó claro que las razones que lo llevaron a tomar esta decisión se remontan a varios años atrás. Según señaló, durante mucho tiempo decidió guardar silencio porque se trataba de problemas dentro de su propia familia.

En su reciente declaración, A.B. aseguró que a lo largo de este proceso descubrió y vivió situaciones que lo dejaron profundamente impactado. También habló de la existencia de “años de historia”, así como de hechos, pruebas y circunstancias que, según él, todavía no se conocen públicamente. Con estas palabras, dejó entrever que detrás del enfrentamiento habría situaciones familiares y empresariales que se han acumulado durante mucho tiempo, aunque evitó explicar cuáles son exactamente.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que A.B. aseguró que jamás imaginó llegar al punto de tomar una decisión legal contra un integrante de su propia familia. También dio a entender que existen elementos que respaldan su postura, pero decidió no hacerlos públicos mientras el proceso continúa. Por ello, pidió que no se le presione para ofrecer entrevistas sobre el tema y adelantó que en algún momento contará su versión de lo ocurrido.

A.B. también hizo referencia a situaciones relacionadas con su padre, quien murió en diciembre de 2025, lo que añade otro elemento a una disputa que parece involucrar tanto asuntos familiares como patrimoniales. Sin embargo, todavía no se ha establecido públicamente cuál es la relación exacta entre esos asuntos y el proceso legal que menciona el músico.

Marcella y Suzette Quintanilla responden a A.B.

Suzette Quintanilla y su madre, Marcella Quintanilla, respondieron a las recientes declaraciones de A.B. Quintanilla con un comunicado en el que calificaron de graves y falsas las insinuaciones que, según ellas, hizo el músico sobre Suzette, su padre Abraham Quintanilla y el resto de la familia.

Marcella explicó que normalmente ha preferido mantener en privado los asuntos familiares, pero decidió pronunciarse porque consideró necesario defender la memoria de su esposo, a su hija y la reputación de su familia.

Uno de los principales puntos de su respuesta fue que Suzette asegura no haber recibido ninguna notificación formal de una demanda, citatorio, petición o cualquier otro documento legal relacionado con las acusaciones de A.B. Incluso señalaron que revisaron los registros públicos disponibles y tampoco pudieron localizar el supuesto proceso.

Suzette y Marcella también rechazaron de manera categórica cualquier acusación de robo o malversación. Afirmaron que Suzette no ha robado, desviado ni tomado indebidamente dinero o propiedades pertenecientes a A.B., Abraham, Marcella, Chris Pérez, el patrimonio de Selena o alguna empresa familiar o de propiedad conjunta. De esta manera, respondieron a las versiones que han relacionado el conflicto con dinero, empresas y el legado de Selena.

Niegan venta de pertenencias de Selena Quintanilla

Mamá y hermana de la fallecida Selena niegan señalamientos de A.B. @selenaqofficial

Otro punto que aclararon Marcella y Suzette fue la supuesta venta de bienes de Selena. Ambas aseguraron que Suzette no está vendiendo ni tiene intención de vender las pertenencias personales de la cantante. Al mismo tiempo, hicieron una distinción importante: una eventual venta de una participación en una empresa no debe confundirse ni presentarse como si se tratara de vender objetos personales de Selena.

Marcella y Suzette también rechazaron cualquier insinuación sobre un supuesto comportamiento indebido de Abraham Quintanilla. Dijeron que desconocen qué conducta de su esposo y padre podría respaldar lo que A.B. está insinuando y señalaron que, si realmente existen las pruebas que el músico asegura tener, debería presentarlas y explicar claramente cuáles son sus acusaciones, en lugar de dejar que el público especule sobre una persona que ya falleció y que no puede responder por sí misma.

Ambas aclararon que no buscan atacar ni humillar a A.B. y que tampoco tienen intención de ventilar décadas de problemas familiares en redes sociales. Sin embargo, afirmaron que su silencio no debe interpretarse como aceptación de declaraciones que consideran falsas.

El comunicado cerró dejando claro también que siguen queriendo a A.B. como hijo y hermano, pero sostienen que el vínculo familiar no significa que deban permanecer calladas ante acusaciones que consideran falsas.

¿Cuál es la disputa entre A.B. y su hermana Suzette?

Aunque han circulado versiones que relacionan la disputa con las regalías, los negocios y la administración del legado de Selena, A.B. no ha detallado públicamente cuáles son sus reclamos específicos contra Suzette.

Algunos reportes incluso hablan de una posible venta de una participación del 50 por ciento de un negocio relacionado con Selena por 30 millones de dólares y de una reclamación de A.B. por 48 millones de dólares por su trabajo como productor y compositor, pero esas cifras forman parte de versiones difundidas por terceros y no han sido explicadas directamente por él.

Hasta ahora, todo lo dicho por ambas partes no deja claro cuál sería la razón de la supuesta demanda de A.B. en contra de Suzette.