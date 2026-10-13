¿Qué le pasó a Selma Blair? Revelan causas de su violento episodio en un avión

La actriz Selma Blair, conocida por sus papeles en Legalmente rubia y Juegos sexuales, enfrenta un proceso judicial tras protagonizar un incidente violento durante un vuelo de Los Ángeles a Nueva York. Ahora, sus abogados dieron a conocer qué habría provocado su comportamiento.

La intérprete, de 54 años, fue detenida el domingo 11 de octubre después de que un avión de Delta Air Lines aterrizara en el aeropuerto John F. Kennedy, donde las autoridades intervinieron tras recibir reportes de agresiones contra integrantes de la tripulación.

Durante su comparecencia ante un tribunal de Queens, la defensa de Blair aseguró que la actriz atravesó una emergencia médica relacionada con su esclerosis múltiple, enfermedad que le diagnosticaron en 2018 y por la que recibe tratamiento.

Selma Blair acudió a un tribunal de Nueva York tras el incidente en un avión que su defensa atribuye a una emergencia médica. Reuters

¿Qué provocó el violento episodio de Selma Blair en un avión?

De acuerdo con sus abogados, Selma Blair experimentó un estado de confusión y desorientación durante el vuelo debido a una combinación de factores relacionados con su salud, el cansancio y un golpe que sufrió a bordo.

El abogado Shawn Barnes explicó ante la jueza Indira Khan que la actriz había dejado de tomar varias dosis de un medicamento utilizado para controlar síntomas neurológicos graves asociados con la esclerosis múltiple.

Además, señaló que Blair había trabajado durante largas jornadas en un set de filmación antes de abordar el avión, por lo que se encontraba agotada al momento de realizar el viaje.

A estas circunstancias se sumó una caída durante el vuelo, en la que presuntamente se golpeó la cabeza. Según Barnes, el impacto, la falta de medicación y las condiciones del trayecto contribuyeron a alterar su estado de conciencia.

“Estos factores, sumados a la altitud, resultaron en un estado de grave confusión y desorientación”, sostuvo el abogado durante la audiencia.

Barnes también rechazó que su clienta hubiera actuado con la intención de lastimar a otras personas y aseguró que el comportamiento que se le atribuye estuvo relacionado con su condición médica.

“Esto no fue una agresión intencional”, afirmó.

Un representante de la actriz respaldó esta versión y explicó que Blair sufrió una emergencia médica durante el viaje, por lo que recibió atención después de que el avión aterrizara en Nueva York.

La defensa presentó estos argumentos para explicar el comportamiento de la intérprete. Sin embargo, las causas médicas señaladas todavía no han sido establecidas como hechos probados dentro del proceso judicial.

Selma Blair fue captada en Nueva York tras comparecer ante un tribunal por el incidente ocurrido en un avión de Delta. Reuters

¿Qué hizo Selma Blair durante el vuelo de Delta Air Lines?

El incidente ocurrió el domingo 11 de octubre, cuando la actriz viajaba en un avión de Delta Air Lines que había salido de Los Ángeles con destino al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

Según los reportes de las autoridades, Blair presuntamente intentó abrir una de las puertas de la aeronave mientras todavía se encontraba en el aire, lo que provocó que integrantes de la tripulación intervinieran para controlarla.

Durante el altercado, la actriz habría agredido a dos auxiliares de vuelo, quienes resultaron lesionadas. Una de ellas tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir una evaluación médica.

La situación obligó al piloto a comunicarse con el control de tráfico aéreo para solicitar asistencia médica en cuanto la aeronave llegara a su destino.

En una grabación de las comunicaciones aéreas, el piloto reportó que había personas con mordeduras y una lesión en la nariz. También mencionó que la pasajera involucrada aparentemente se había golpeado la cabeza contra una estructura interior del avión.

Cuando la aeronave aterrizó, alrededor de las 23:00 horas, agentes de la Policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey intervinieron y detuvieron a la actriz.

Sin embargo, las acusaciones no terminaron con lo ocurrido durante el vuelo, pues Blair también habría agredido a una agente de policía y a una enfermera mientras recibía atención médica.

Los documentos judiciales señalan que, durante su traslado en ambulancia al Jamaica Hospital Medical Center, la actriz consiguió liberar una pierna de las correas de la camilla y presuntamente pateó varias veces a la oficial que la custodiaba.

La agente reportó golpes en el rostro, el cuello y el pecho, además de dolor e inflamación. Posteriormente, Blair habría pateado en el pecho a una enfermera del hospital, quien también presentó una denuncia.

Selma Blair compareció ante la justicia de Nueva York tras un incidente en avión que su defensa atribuye a problemas médicos. Reuters

¿Qué cargos enfrenta Selma Blair tras el incidente en el avión?

Tras su detención, Selma Blair compareció ante un tribunal de Queens, donde se declaró no culpable de dos cargos de agresión en segundo grado, relacionados con los presuntos ataques contra la policía y la enfermera.

Durante la audiencia, otro de sus abogados, Joshua Reitzas, pidió a la jueza que considerara la trayectoria profesional de la actriz al evaluar su situación legal.

No obstante, la jueza Indira Khan dejó claro que su reconocimiento en Hollywood no debía influir en el trato que recibiera durante el proceso.

“La señora Blair no debe recibir un trato especial por ser una celebridad”, respondió.

La magistrada fijó una fianza de 20 mil dólares en efectivo o 60 mil dólares mediante una garantía judicial. También ordenó una medida de protección a favor de la enfermera que denunció haber sido agredida.

Selma Blair aparece acompañada de un hombre tras su comparecencia judicial por el incidente en un avión de Delta. Reuters

En caso de ser declarada culpable de los cargos estatales, la intérprete podría enfrentar una pena de entre dos y siete años de prisión, de acuerdo con la información presentada durante el procedimiento.

Además, el FBI mantiene una investigación por separado sobre las presuntas agresiones ocurridas dentro de la aeronave, las cuales podrían derivar en un proceso federal.

Por su parte, Delta Air Lines reiteró que mantiene una política de tolerancia cero ante comportamientos violentos o ilegales que pongan en riesgo la seguridad de sus pasajeros y trabajadores.

Blair fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018 y desde entonces ha hablado públicamente sobre los efectos de la enfermedad en su vida. En 2025 reveló que llevaba aproximadamente dos años sin recaídas.

La actriz deberá comparecer nuevamente ante el tribunal de Queens el 19 de enero de 2027, mientras continúa la investigación sobre las agresiones que presuntamente cometió durante el vuelo y después de su llegada a Nueva York.