Han pasado 25 años desde que Legalmente rubia llegó a los cines y convirtió a Elle Woods en uno de los personajes más recordados de la comedia. A más de dos décadas de su estreno, varios integrantes del elenco original volvieron a reunirse públicamente durante un evento especial celebrado en Nueva York.

Reese Witherspoon, Jennifer Coolidge, Selma Blair, Ali Larter, Matthew Davis y Victor Garber participaron en el encuentro organizado para promocionar Elle, la nueva serie precuela de Prime Video.

¡Reunidos otra vez! Así luce el elenco de Legalmente Rubia a 25 años de su estreno IMDb

El reencuentro de Legalmente rubia después de 25 años

La reunión tuvo lugar durante “Elle World”, un evento dedicado a los seguidores de la franquicia y organizado en el Hall des Lumières de Manhattan.

Por primera vez en muchos años, los protagonistas de la película compartieron escenario para recordar la producción que impulsó sus carreras y que terminó convirtiéndose en una de las comedias más populares de principios de los 2000.

Junto al elenco original, también estuvo presente Lexi Minetree, quien será la encargada de interpretar a una joven Elle Woods en la nueva serie de Prime Video.

La conversación fue conducida por Bowen Yang y Matt Rogers, quienes repasaron momentos de la película y hablaron sobre la influencia que sigue teniendo entre nuevas generaciones de espectadores.

¡Reunidos otra vez! Así luce el elenco de Legalmente Rubia a 25 años de su estreno AFP

Así lucen hoy los protagonistas de la película

Reese Witherspoon, hoy de 50 años, mantiene la imagen elegante que la ha acompañado durante gran parte de su carrera. La actriz lució una melena rubia larga con tonos más naturales y un maquillaje discreto, muy diferente al estilo universitario que caracterizaba a Elle Woods en la película original.

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Por su parte, Selma Blair dejó atrás el corte oscuro que utilizaba a principios de los 2000 y actualmente apuesta por una imagen mucho más sencilla y natural.

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Ali Larter también mostró un cambio notable respecto a la época del estreno. La actriz conserva el cabello rubio, aunque ahora utiliza tonos más suaves y estilos menos marcados que los que dominaban la moda de aquella década.

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En el caso de Jennifer Coolidge, muchos seguidores destacaron que continúa conservando algunos de los rasgos que hicieron tan popular a su personaje de Paulette. La actriz mantiene una imagen sofisticada y sigue siendo una de las figuras más queridas de la película.

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¿Qué dijo Reese Witherspoon sobre Elle Woods?

Durante el evento, Reese Witherspoon habló sobre el impacto que ha tenido Elle Woods en su vida profesional.

La actriz explicó que durante años ha escuchado historias de personas que encontraron inspiración en el personaje, ya sea para estudiar Derecho, enfrentar situaciones difíciles o simplemente ganar confianza en sí mismas.

También reconoció que interpretar a Elle Woods ha sido una de las experiencias más importantes de su carrera y que sigue sorprendida por el cariño que la audiencia mantiene hacia la película después de tantos años.

La cinta original recaudó más de 140 millones de dólares en taquilla mundial y dio pie a una secuela, un musical y ahora una nueva expansión televisiva.