Tom Everett Scott le hace justicia a Wyatt Woods en Elle

Para Tom Everett Scott, los años 90 fueron tiempos en los que, como adulto joven, sentías que podías hacer y ser lo que quisieras.

Una década en la que apenas comenzaba la globalización de la información y la conectividad a través del internet, en donde aún tenías que llamar a un teléfono fijo para concretar una cita, una salida o una entrevista de trabajo, y en donde la música marcaba el ritmo de una nueva generación que buscaba su identidad.

Por eso, para el actor de 55 años, volver a esa década gracias a su profesión con su personaje de Wyatt Woods en la serie Elle, no sólo es un regalo sino la oportunidad de revivir un tiempo y, ahora, disfrutarlo de la manera más amplia.

“En los 90 estaba viviendo mi vida en los noventa, así que para mí es muy divertido. Y estoy feliz de ser el embajador de los noventa para este elenco de jóvenes.

“El vestuario es fantástico, es una estrella en sí mismo, y el diseño de producción es increíble… puedo conducir este coche clásico, este hermoso Jaguar, de esa época. Mi personaje es elegante; recuerdo cuando yo estaba en los noventa, compraba en tiendas de segunda mano, este tipo no necesita hacer eso. Así que ha sido súper divertido”, compartió Tom en entrevista con Excélsior.

En Elle, la serie inspirada en el personaje de Legalmente Rubia, Elle Woods, y que cuenta la historia de la futura abogada en sus años de preparatoria en Seattle, Tom tuvo la oportunidad de convivir con un elenco de actores completamente joven, chicos que nacieron ya en el siglo XXI y para quienes pensar su vida sin tecnología es algo que no pasa.

En ese sentido, el actor de Eso que tú haces (película conocida en inglés como That Thing You Do!), además de divertirse pudo aplicar todo aquello que aprendió con sus propios hijos —de 25 y 21 años— en lo que se refiere a contarles cómo era el pasado… y cómo eran los jóvenes de la década que tanto añora.

Jacob Moskovitz, Lexi Minetree Cortesía Prime Video

“Es un concepto extraño explicarles a los jóvenes cómo eran las cosas. Pero no sé si simplemente lo asimilan, o si simplemente se les nubla la vista, pero lo que suele pasar cuando empezamos a hablar de los 90 en el set, es que la gente mayor empezamos a hablar de ello, y creo que a los jóvenes simplemente les da igual.

“Pero era una locura, no teníamos teléfonos celulares, teníamos que llamar al contestador para escuchar nuestros mensajes y ver si nos habían llegado, así es como me enteraba de mis audiciones, así te comunicabas si salías y tenías que encontrarte con alguien en algún sitio”, relató el histrión.

“La vida era mucho más lenta y a veces simplemente no revisabas el contestador, y si no te encontrabas con John o Joe o con quien fuera, no pasaba nada. En el set fue muy divertido verlos interactuar con cosas que para nosotros eran comunes, como los teléfonos fijos. Sé que alguien dijo: ‘Oh, es mucho más fácil sostener un teléfono grande… espera, ¿esto es un fax o un teléfono?’”, añadió.

Si bien en la cinta Wyatt Woods es uno de los personajes que aparecen en contadas ocasiones, en Elle es un padre presente que vive de cerca la adolescencia de su hija. Este planteamiento en el guion de la serie le ofreció a Tom la oportunidad de crear a Wyatt desde cero, sin la referencia del personaje de la película, lo cual hizo que el originario de Massachusetts desbordara su creatividad.

“Me encanta que este personaje no sea conocido por la película y que pueda jugar con quién es realmente. Hemos estado desarrollando este personaje y Wyatt es el padre de una niña, tan padre de una niña como puede ser un papá de los 90. Él tiene la culpa de que vayan a Seattle y destruyan todo este paraíso increíble donde vive Elle.

“Es muy liberador no estar atado a esta persona ya conocida por la película, hay cierta libertad con esto. Los guionistas definitivamente han proporcionado todo este gran material para la historia de mi personaje, su relación con Eva, con el personaje de June Diane Raphael, todo esto es realmente divertido para mí y me puedo identificar con ello”, agregó el actor.

Los hechos de esta emisión suceden seis años antes de la película protagonizada por Reese Witherspoon.