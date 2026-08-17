¿Qué es la xenosexualidad y qué tiene que ver con Sam Smith?

Sam Smith ha convertido buena parte de su trayectoria en un ejercicio de libertad y autodescubrimiento. El cantante británico, conocido por éxitos como Stay With Me, I'm Not the Only One y Unholy, ha hablado abiertamente sobre su identidad y la manera en que entiende su propia experiencia.

¿Qué identidad de género tiene Sam Smith?

En 2025, una de sus declaraciones generó polémica al identificarse con el término xenosexualidad, una palabra poco conocida que despertó dudas en redes sociales.

Desde que se declaró no binario en 2019, Sam Smith ha hablado abiertamente sobre su proceso de autodescubrimiento. IG samsmith

Para comprender esta conversación es importante separar dos conceptos: la identidad de género y la orientación o forma de experimentar la atracción.

Smith se declaró públicamente como una persona no binaria en 2019, explicando que no se identifica exclusivamente con las categorías tradicionales de hombre o mujer.

Desde entonces, su imagen pública también ha reflejado una búsqueda de mayor libertad para expresarse. Sin embargo, el término xenosexual plantea una conversación distinta y mucho menos conocida.

¿Qué significa la xenosexualidad?

La xenosexualidad es un término que se utiliza en algunos espacios de internet y comunidades vinculadas con identidades no convencionales para describir experiencias de atracción que se perciben como alejadas de las categorías humanas tradicionales.

La xenosexualidad es un término poco conocido que plantea una relación distinta con la sexualidad y lo no humano. IG samsmith

El prefijo "xeno" hace referencia a aquello que resulta extraño, diferente o ajeno.

Dependiendo del contexto, la palabra puede utilizarse para describir una conexión o atracción hacia conceptos no humanos, personajes ficticios, seres imaginarios o elementos abstractos que trascienden las categorías habituales de la sexualidad.

Es importante señalar que no se trata de una orientación sexual reconocida formalmente por la medicina o la psicología convencional, y tampoco existe una definición científica única del concepto.

Por ello, su significado puede variar considerablemente entre las personas que utilizan el término.

El cantante británico ha utilizado su experiencia personal para cuestionar las etiquetas tradicionales relacionadas con género y sexualidad. IG samsmith

¿Qué ha dicho Sam Smith sobre la xenosexualidad?

La conversación alrededor de Smith surgió después de que se difundieran declaraciones atribuidas al artista en las que habló de sentirse atraído por "cosas que no son humanas".

La frase llamó especialmente la atención porque se sumó a la trayectoria de apertura que el cantante ha mantenido respecto a su identidad.

La xenosexualidad abre un debate sobre las distintas maneras en que algunas personas describen sus experiencias de atracción. IG samsmith

Me atraen cosas que no son humanas, no lo puedo explicar, sólo se siente", habría expresado Smith al hablar sobre esta experiencia.

A partir de esas declaraciones, algunas publicaciones comenzaron a describir al artista como xenosexual. Sin embargo, conviene tener cuidado con presentar esta etiqueta como un hecho médico o como una categoría universalmente aceptada. Se trata de un término cuyo uso y significado todavía generan debate.

¿Cómo cambió la carrera de Sam Smith tras declarar su orientación sexual?

Desde que habló públicamente de su identidad no binaria, el intérprete ha defendido la posibilidad de explorar su personalidad y expresión sin quedar limitado por las expectativas tradicionales.

Sam Smith ha convertido su imagen y su música en espacios para explorar la identidad, la libertad y la expresión personal. IG samsmith

Su proceso también ha influido en su propuesta artística. La estética de sus presentaciones, sus videoclips y algunas de sus canciones han mostrado una evolución hacia una imagen cada vez más teatral y libre.

Smith alcanzó la fama internacional en 2014 con In the Lonely Hour, álbum que incluyó algunos de sus mayores éxitos. Desde entonces ha recibido reconocimientos como premios Grammy, Brit Awards y un Óscar, además de convertirse en una de las figuras más visibles de la música pop contemporánea.

Más allá de las etiquetas, por ahora, lo más importante es entender que xenosexualidad no es sinónimo de identidad no binaria. Son conceptos diferentes y, en el caso de Smith, cualquier etiqueta debe partir de sus propias declaraciones y no únicamente de las interpretaciones que circulan en redes.