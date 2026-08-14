Sam Smith llega a México y lo captan comiendo tacos en Guadalajara

Sam Smith ya está en México y aprovechó las horas previas a su concierto en Guadalajara para salir a comer. El cantante fue captado probando tacos en un mercado de la ciudad.

La visita ocurrió antes de su presentación de este viernes 14 de agosto en el Auditorio Telmex, primera parada de los conciertos que ofrecerá en el país como parte de su proyecto To Be Free.

Así captaron a Sam Smith comiendo tacos en Guadalajara

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales después de la llegada del artista británico a Jalisco. En ellas aparece Sam Smith sentado en un puesto de tacos, acompañado de otras personas y disfrutando de la comida antes de su concierto.

Para la salida eligió un look sencillo con playera negra y gorra blanca, mientras permanecía en el establecimiento sin el vestuario y la producción que suele acompañar sus presentaciones.

La cuenta de Instagram Samserved, dedicada a compartir contenido relacionado con el cantante, difundió imágenes de su visita y acompañó la publicación con la frase

“¡Qué onda, piggies! Soy Ham Smith, reportando desde México”.

La parada gastronómica ocurrió durante sus primeras horas en Guadalajara y rápidamente permitió a sus seguidores saber que Smith ya se encontraba en la ciudad.

Sam Smith fue captado comiendo tacos durante su visita a Guadalajara. IG samserved

¿Cuándo es el concierto de Sam Smith en Guadalajara?

El concierto de Sam Smith en Guadalajara está programado para este viernes 14 de agosto de 2026 a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex, ubicado en Zapopan.

La fecha forma parte de To Be Free, una serie de presentaciones con las que el artista ha apostado por recintos más íntimos y una propuesta distinta a la de una gira tradicional de estadios o arenas.

OCESA explicó al anunciar la presentación que el concepto permite al público acercarse a la nueva música de Smith y toma su nombre de “To Be Free”, canción que fue grabada en una sola toma con voz y guitarra.

El espectáculo también permite recorrer diferentes momentos de su carrera, que comenzó a ganar reconocimiento internacional durante la década pasada y terminó convirtiéndolo en una de las voces británicas más conocidas de su generación.

En su trayectoria, Smith ha conseguido premios Grammy, BRIT, un Globo de Oro y un Oscar, además de éxitos internacionales como Stay With Me, I'm Not the Only One, Too Good at Goodbyes y Unholy.

Sam Smith llegó a Guadalajara para presentarse en el Auditorio Telmex. IG Ocesa

Sam Smith continuará sus conciertos en la Ciudad de México

Guadalajara será apenas el comienzo de la estancia de Sam Smith en el país.

Después del concierto en el Auditorio Telmex, el cantante viajará a la Ciudad de México para realizar una residencia de cuatro noches.

Las presentaciones están programadas para los días 17, 18, 20 y 21 de agosto de 2026 en el Auditorio Nacional. Todas comenzarán a las 21:00 horas.

La residencia mexicana llega después de otras presentaciones especiales de To Be Free. Uno de los antecedentes principales fue la serie de conciertos que Smith realizó en el Warsaw de Brooklyn.

Durante esa etapa, el proyecto también permitió la aparición de diferentes invitados. Ed Sheeran y Brandi Carlile estuvieron entre los artistas que participaron en algunas de las presentaciones previas.

El formato continúa ahora en México con cinco conciertos repartidos entre Guadalajara y la capital del país.