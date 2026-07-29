Sam Smith sorprende con doble noticia: ¡habrá boda y un álbum inspirado en su gran amor!

Sam Smith atraviesa un momento de plenitud tanto en su vida personal como en su carrera artística. El cantante confirmó que está comprometido con el diseñador de moda Christian Cowan, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente tres años.

La noticia fue compartida durante una entrevista con "The New York Times", donde además habló sobre la influencia que su pareja ha tenido en la creación de Hazel Eyes, el álbum que llegará al público el próximo 12 de agosto.

Foto: Instagram samsmith

El artista explicó que incluso el nombre del disco tiene un significado especial, ya que hace referencia al color de ojos de Cowan, convirtiendo el proyecto en una declaración de amor hecha música.

¿Qué inspiró las canciones de su nuevo álbum?

Sam Smith aseguró que este trabajo refleja una etapa completamente distinta de su vida, marcada por una relación estable y correspondida.

El intérprete señaló que la canción "Everlasting Love", encargada de abrir el álbum, representa un cambio importante en su trayectoria, ya que por primera vez escribió desde la experiencia de un amor plenamente compartido.

Foto: Instagram samsmith

Además, destacó que expresar ese tipo de sentimientos tiene un valor especial para él.

Para mí, hay algo radical en ser queer en esta época, en este mundo, y cantar canciones de amor. No voy a permitir que el veneno que leo y veo afecte mi forma de amar", expresó el cantante.

¿Cómo comenzó la historia entre Sam Smith y Christian Cowan?

Las primeras especulaciones sobre un romance surgieron a finales de 2022, cuando ambos asistieron juntos a un evento celebrado en la Casa Blanca con motivo de la promulgación de la Ley de Respeto al Matrimonio en Estados Unidos.

En aquel encuentro también coincidieron con el entonces presidente Joe Biden y la ex primera dama Jill Biden, mientras Sam Smith ofrecía una presentación durante la ceremonia.

Aunque en un inicio prefirieron mantener su relación en privado, con el paso del tiempo comenzaron a mostrarse juntos de manera más frecuente.

La pareja debutó oficialmente en la Gala del Met de 2024, donde llamó la atención con atuendos coordinados diseñados por Christian Cowan. Las piezas incorporaban rosas metálicas, un detalle con un significado muy personal.

Foto: Instagram samsmith

El diseñador explicó que ese elemento recordaba uno de los primeros regalos que le hizo a Sam Smith al inicio de su relación: una rosa recubierta de metal, convertida ahora en un símbolo de su historia juntos.

Christian Cowan en la imagen del cantante...

La colaboración entre ambos también se ha reflejado en el ámbito profesional. En la Gala del Met de este año, Sam Smith vistió una creación negra adornada con plumas, diseñada por Christian Cowan como un homenaje tanto a la ilustración de moda como a su pareja.

Al presentar el diseño en redes sociales, el creador de moda lo describió como una carta de amor dedicada a Sam Smith.

Foto: Instagram samsmith

Por su parte, el cantante aseguró que vestir prendas elaboradas por alguien que conoce perfectamente su estilo y su silueta hace que cada aparición pública tenga un significado especial, además de representar una muestra de admiración por el talento de su prometido.

Un nuevo capítulo en su vida

Con un compromiso anunciado y un álbum inspirado en su historia de amor, Sam Smith inicia una nueva etapa en la que la felicidad personal también se refleja en su música. Hazel Eyes promete convertirse en uno de los proyectos más íntimos del artista, al plasmar una relación que ha transformado tanto su vida como su proceso creativo.