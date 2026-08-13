Sam Smith en Auditorio Nacional: setlist, cómo llegar y qué saber de sus conciertos en CDMX

Sam Smith es uno de los cantantes británicos más reconocidos de la industria musical y sin duda ha demostrado a lo largo de su carrera que México es uno de sus países favoritos para dar conciertos, es por eso que dentro de poco comenzará una corta residencia en tierras aztecas.

Sam Smith estará en la Ciudad de México para ofrecer varios conciertos como parte de una residencia, concepto que ha realizado en varias ciudades y la CDMX no se podía quedar fuera. Si acudirás a alguno de sus shows, aquí te contamos los detalles.

Foto: Instagram samsmith

¿Cuándo y dónde se presentará Sam Smith en Auditorio Nacional?

Sam Smith se presentará en cuatro días diferentes en la Ciudad de México y el lugar donde serán sus shows será el Auditorio Nacional.

Los días en los que dará conciertos son: 17, 18, 20 y 21 de agosto con su residencia llamada To Be Free: Mexico City. Se espera que los cuatro conciertos den inicio a las 9:00 PM.

Sam Smith IG samsmith

También toma en cuenta que Paty Cantú será la encargada de abrir los conciertos, por lo que si quieres verla, toma tus precauciones para que llegues a tiempo.

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.

Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre que el lugar donde serán los conciertos.

Foto: Instagram samsmith

Si llegarás al concierto en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.

Probable setlist de Sam Smith en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Sam Smith cante en sus conciertos de CDMX.

I'm Not the Only One

My Guy

Too Good at Goodbyes

Moondance

A Little Respect

Dancing With a Stranger

Promises

Ain't Nobody

I'm Not Here to Make Friends

You Make Me Feel (Mighty Real)

Angel From Montgomery

Like I Can

When He's Gone

HIM

Unholy

Stay With Me

Hold On