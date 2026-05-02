El estreno de Euphoria capítulo 4 temporada 3 ya tiene fecha y hora confirmadas, y llega en un punto clave de la historia.

El episodio titulado “Kitty Likes to Dance” se estrena el domingo 3 de mayo a través de HBO Max, en simultáneo con otros países.

Este nuevo capítulo marca la mitad de la temporada, un momento donde las historias dejan de construirse y empiezan a cobrar factura. Y en el caso de Euphoria temporada 3, eso significa tensiones más visibles, decisiones más arriesgadas y consecuencias que ya no se pueden evitar.

¿A qué hora se estrena el capítulo 4 de Euphoria 3 en HBO? Captura de Pantalla

A qué hora se estrena el capítulo 4 de la temporada 3 de Euphoria en México

Para quienes siguen la serie semana a semana, el horario ya es parte de la rutina. El episodio 4 de Euphoria 3 estará disponible:

México (CDMX): 19:00 horas

Argentina y Chile: 22:00 horas

España: 3:00 a.m. del lunes 4 de mayo

El lanzamiento será exclusivo de HBO Max, que mantiene la estrategia de estreno simultáneo para evitar spoilers y mantener la conversación global activa desde el primer minuto.

¿A qué hora se estrena el capítulo 4 de Euphoria 3 en HBO? Captura de Pantalla

De esto tratará el capítulo 4 de Euphoria 3

La historia de este cuarto capítulo arranca después de una ceremonia que terminó en desastre. Lejos de cerrar conflictos, el episodio se enfoca en las secuelas emocionales y sociales que dejó ese momento.

Aquí, los personajes se enfrentan a una realidad más fragmentada, donde cada uno intenta sostener su propia versión de estabilidad. Rue, interpretada por Zendaya, se encuentra bajo una presión que va más allá de lo personal. Su situación ahora mezcla problemas legales y riesgos criminales, lo que eleva el nivel de tensión en su historia.

Por otro lado, Cassie entra en una etapa completamente distinta. Su arco en este episodio gira en torno a una reinvención forzada, impulsada por una crisis financiera que cambia su lugar dentro del grupo. La necesidad de mantener una imagen pública se convierte en una prioridad, incluso si eso implica decisiones incómodas.

Uno de los puntos más claros del episodio es cómo la fama en internet comienza a jugar un papel más relevante. En este contexto, Jules recibe una oportunidad que podría cambiar su rumbo, pero también la expone a nuevas presiones.

La serie ya había explorado el impacto de las redes sociales en temporadas anteriores, pero ahora lo hace desde un ángulo más directo: el de las oportunidades que parecen salvación, pero que también pueden convertirse en una trampa.

Al mismo tiempo, Nate sigue arrastrando las consecuencias de su propio pasado. Sus conflictos internos no desaparecen, solo cambian de forma, y en este episodio se ponen a prueba de manera más evidente.

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Euphoria temporada 3: cinco años después

El contexto general de Euphoria temporada 3 es clave para entender lo que está pasando. La historia da un salto de cinco años y deja atrás la dinámica escolar para mostrar a los personajes en una etapa más adulta, pero no necesariamente más estable.

Rue ya no enfrenta solo problemas personales. Ahora está atrapada en un entorno donde el peligro es físico y constante, especialmente por su vínculo con Laurie, una figura que representa una amenaza real dentro de la trama.

Mientras tanto, Cassie aparece en una situación completamente distinta a la que dejó en la temporada anterior. Su relación con Nate la coloca en una dinámica marcada por la dependencia emocional y la necesidad de validación. Parte de su historia ahora se mueve dentro del terreno del contenido digital para adultos, una decisión que redefine su personaje y sus conflictos.

En paralelo, Maddy busca abrirse camino en la industria del entretenimiento, con pistas que sugieren que podría estar conectada al manejo de la carrera digital de Cassie. Y Jules, desde Nueva York, intenta reconstruirse a través del arte, aunque eso implique alejarse de su pasado.

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Calendario completo de Euphoria temporada 3

La tercera temporada de Euphoria cuenta con ocho episodios, todos con estreno semanal los domingos. El calendario confirmado es el siguiente:

Episodio 1: 12 de abril de 2026

Episodio 2: 19 de abril de 2026

Episodio 3: 26 de abril de 2026

Episodio 4: 3 de mayo de 2026

Episodio 5: 10 de mayo de 2026

Episodio 6: 17 de mayo de 2026

Episodio 7: 24 de mayo de 2026

Episodio 8: 31 de mayo de 2026