La autora de "Despacito": Erika Ender festejará 35 años con musical e inspirador libro

En 2027, Erika Ender cumplirá 35 años de carrera transformando historias universales en canciones que conectan con millones de personas. Es compositora y cantante y, aunque para muchos su nombre no es reconocible de primera instancia, sí lo es su pluma.

Esta panameña de 51 años es conocida en el mundo entero por temas como “Despacito”, de Luis Fonsi, y “Tu vida en la mía”, de Marc Anthony.

Más que música: una misión de vida

Pero Erika no solo tiene habilidad con la pluma y seis discos de estudio con su voz; en el fondo tiene la firme convicción de que su talento es un vehículo no solo para el reconocimiento, sino también una plataforma para ayudar a las nuevas generaciones a alcanzar sus sueños en la industria musical.

Como panameña entiendo lo que es ser artista en un país que no tiene plataforma. Ustedes lo que tienen en México es una verdadera bendición. El día que vi el bicentenario, lloré desde que empezó hasta que terminó, porque ustedes son los papás del arte de Latinoamérica, y en Panamá hay muchísimo talento, pero la gente no vive totalmente de eso.

En México hay una industria maravillosa que te lo permite; ustedes son los fans más fieles de sus artistas. Puede estar un Luis Miguel sin cantar por años, regresa al Auditorio Nacional y llena de nuevo. Es una idiosincrasia que a mí me encantaría que nosotros pudiéramos adoptar en Panamá, compartió Erika.

Erika Ender Cortesía Erika Ender

Un musical y un libro para celebrar su historia

En ese afán, Ender dio su autorización a Benjamín Cohen para que su vida y las historias detrás de las canciones que escribe —y que conectan con la gente— se lleven a un musical que celebrará esas más de tres décadas en la industria, además de un libro que marcará el inicio de los festejos.

Es un momento perfecto, estos 35 años, el que él, Benjamín, me pidiera hacer este musical, la salida del libro y que en este momento yo sí estoy abierta a contar un poquito más, porque he sido muy privada en mi vida. Siempre lo que se ve es más mi trabajo.

No soy de las del escándalo ni de las que prenden la cámara para que vean todo lo que estoy haciendo, pero sí tengo un mensaje sólido que quiero dar. Para mí ha sido tan importante lo que a mí me inculcaron desde mi hogar: el talento no está solo para que uno usufructúe de él o se haga famoso, sino cómo lo utilizas como herramienta para cambiar tu entorno, para transformarte a ti y transformar a los demás.

El talento como herramienta de cambio

Como compositora soy servidora de otros; tengo que leer a un artista, entender qué quiere decir y cómo hago que eso se vuelva letra y melodía para que pueda brillar con sus propios medios.

Cuando hablaba de la parte humana es porque fuimos criadas, mi hermana y yo, de tal manera que el talento tenía que tener un propósito.

Por ello, creó el proyecto Talenpro (Talento con Propósito), una plataforma en Panamá donde jóvenes participan en una especie de reality, pero con un enfoque formativo integral.

Erika Ender Cortesía Erika Ender

Ahí aprenden a quererse, a entenderse. Aprenden todo lo que necesitan para triunfar en la vida, no solo monetariamente: desde la cabeza, el corazón, el espíritu, la administración, las finanzas, la carrera… todo, explicó la cantautora.

Un legado que busca inspirar

El musical que prepara Cohen no solo abordará las canciones, sino también esta labor social que Ender ha impulsado durante años. Para ella, la música y el entretenimiento tienen un poder único para generar cambios reales.

Nosotros rehacemos seres humanos para que luego aprendan a brillar con luz propia y le regresen a la sociedad. Hemos restaurado escuelas y beneficiado a más de 60 personas.

Cuando le dije que quería que viniera a ver lo que hago, no fue para vanagloriarme, sino para entender el poder que tiene el entretenimiento si lo usamos bien.

Un homenaje con propósito

Ender considera que este musical es un homenaje a los momentos difíciles y a los logros de su vida, pero sobre todo a la posibilidad de inspirar a otros.

La primera vez que Benjamín me mandó el epílogo, lloré. No estaba escuchando solo la música, estaba recordando lo que vivía cuando esas canciones nacieron.

El libro lo empecé hace mucho, pero escribirlo ha sido un proceso. Verlo terminado y escuchar el musical ha sido impresionante. Lo más lindo es verlo con propósito y cómo puede servir como puente para alguien más.

Erika Ender Cortesía Erika Ender

Fecha de estreno y planes internacionales

Será el próximo 16 de noviembre cuando Erika Ender, el musical se estrene en Panamá. Posteriormente, se espera que el proyecto recorra distintos países donde su música ha tenido impacto.

El libro también estará disponible en esas mismas fechas, marcando así el inicio de una nueva etapa en la vida de la cantautora.

Para Erika, este reconocimiento solo tiene sentido si su historia logra inspirar a otros: “De nada sirve un homenaje si mi vida no puede ayudar a alguien más”.