Met Gala 2026 EN VIVO: dónde ver y a qué hora inicia la alfombra roja

La esperada alfombra roja de la Met Gala 2026 se llevará a cabo el próximo 4 de mayo de 2026 desde Nueva York.

Para quienes siguen el evento desde México, la transmisión comenzará alrededor de las 16:00 horas (tiempo del centro de México), momento en el que las celebridades comienzan a desfilar con sus looks más impactantes.

A nivel internacional, el evento arranca a las 18:00 horas del Este en Estados Unidos, consolidándose como una cita imperdible para los amantes de la moda, el espectáculo y la cultura pop.

¿Dónde ver la Met Gala 2026 EN VIVO?

La transmisión en vivo oficial estará encabezada por Vogue, que transmitirá el evento en tiempo real a través de sus plataformas digitales:

Sitio web oficial

Sitio web oficial Canal de YouTube

Cuenta de TikTok

Además, el canal de televisión E! Entertainment ofrecerá una cobertura especial con análisis de los mejores looks, entrevistas y comentarios en vivo.

Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour serán anfitrionas de la gala. Grosby

En redes sociales como Instagram y X (antes Twitter), los hashtags oficiales permitirán seguir el minuto a minuto, mientras que diversos medios de moda y entretenimiento compartirán actualizaciones constantes.

¿Cuál es la temática y el código de vestimenta?

Para esta edición, la Met Gala 2026 girará en torno a un concepto ambicioso: “La moda es arte”.

Este enfoque está alineado con la exposición Costume Art, que se inaugurará en el Museo Metropolitano de Arte, sede histórica del evento desde 1948.

El objetivo es explorar la relación entre el cuerpo humano y la ropa como una sola expresión artística. De acuerdo con el curador Andrew Bolton, la propuesta busca ir más allá de lo estético para reflexionar sobre la moda como una forma de arte que trasciende lo físico.

Aunque el código de vestimenta de la exposición ya fue revelado, los detalles específicos de la alfombra roja se mantienen en secreto, como es tradición, lo que incrementa la expectativa sobre los atuendos que veremos.

La MET Gala 2026 revela su temática “La moda es arte”. IG

Anfitrionas y figuras clave del evento

La edición 2026 contará con un grupo de anfitrionas de alto perfil encabezado por figuras de talla internacional como Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, quien además es una de las principales impulsoras del evento.

A ellas se suman como coanfitriones Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz, ampliando el peso creativo y mediático de la gala.

El comité anfitrión también incluye nombres destacados de la industria del entretenimiento y la moda como Doja Cat, Sam Smith, LISA, Gwendoline Christie y Lena Dunham, entre otros.

Como cada año, la lista completa de invitados permanece en secreto, lo que añade un halo de misterio y exclusividad al evento.

La MET Gala 2026 se celebrará el 4 de mayo en el icónico Museo Metropolitano de Arte. | Grosby

Un evento que define tendencias globales

La Met Gala 2026 no es solo una gala, sino un fenómeno cultural que marca el rumbo de la moda a nivel mundial. Su propósito principal es recaudar fondos para el Costume Institute, pero con el paso de los años se ha convertido en una vitrina donde diseñadores y celebridades presentan propuestas que trascienden lo convencional.

En esta edición, la apuesta por fusionar arte y moda promete looks innovadores, arriesgados y conceptuales, donde el cuerpo humano será parte esencial de la obra.

Con millones de espectadores pendientes de cada detalle, la alfombra roja se perfila como uno de los momentos más comentados del año en redes sociales.

Transformó el Met Gala en el evento más relevante del mundo fashionista. | Grosby

Todo listo para una noche icónica

Con una temática provocadora, anfitriones de primer nivel y una expectativa global en aumento, la Met Gala 2026 se prepara para ofrecer una noche inolvidable.

Si eres fan de la moda o simplemente disfrutas del espectáculo, ya lo sabes: prepara tu pantalla y conéctate desde las 16:00 horas para no perderte ni un solo detalle de esta icónica alfombra roja.

AAAT*