Tras Coleccionando corazones, Carolina Ross anuncia gira y nueva música

A un par de meses del lanzamiento de su más reciente producción discográfica titulada Coleccionando corazones, Carolina Ross se encuentra en un momento de plenitud y reflexión. La cantante sinaloense ha logrado consolidar una conexión profunda con su audiencia, demostrando que su propuesta musical no tiene límites.

Desde septiembre del año pasado, Ross comenzó a pavimentar el camino de este álbum con una serie de sencillos en los que destacan grandes colaboraciones. Denise Gutiérrez aportó una textura alternativa y elegante a su sencillo El target; Marah Meléndez y Marisol Terrazas, de Los Horóscopos de Durango, llegaron para respaldar Malagradecido con su poder femenino; y finalmente, Kalimba permitió que el pop y el soul se fusionaran con el mariachi y la banda para destacar la potencia vocal de ambos en el tema No puedo odiarte.

Fue algo bien mágico para mí. Los sorprendimos con colaboraciones que no se esperaban. Así es la música, te llena de sorpresas y yo agradezco al público que me permita acompañarlos con estas canciones, compartió la intérprete en entrevista.

Colaboraciones que enriquecen su sonido

En fechas recientes, Carolina ha sumado un hito más a su lista de colaboraciones con el lanzamiento de Pena negra, tema grabado en vivo durante la celebración de los 70 años de La Sonora Santanera en el Auditorio Nacional.

Sobre estas constantes colaboraciones, Ross enfatizó que trabajar con figuras de gran trayectoria y de diferentes géneros le ha permitido enriquecer su cultura musical, absorbiendo aprendizajes que hoy ayudan a definir su sonido actual.

Carolina Ross DORIAN ULISES LOPEZ MACIAS

Yo creo que antes de meternos al estudio y de unir fuerzas, siempre me gusta mucho conocerlos y tener esta conexión genuina como humanos. Porque, pues eso somos: antes de ser cantantes, somos seres humanos con valores, con ideas y con posturas. Me gusta mucho conectar primero desde ese ángulo y el arte hace que todo fluya solo.

Carolina Ross Luis Gutiérrez

Algo que siempre he sentido bien lindo es que cuando nos sumamos a las producciones, siempre me dan la libertad artística de vivir la canción y de ponerle mi arte sin restricciones. Me he sentido muy contenta con cada una de las colaboraciones que se han hecho, mencionó.

Cancelación en el Metropólitan y nuevos comienzos

Tras el lanzamiento de Coleccionando corazones, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Durante la charla, se abordó la reciente cancelación de su concierto en el Teatro Metropólitan, situación derivada de ajustes internos en su equipo de trabajo.

Lejos de desanimarse, la cantante se mostró optimista sobre sus planes a futuro.

Confío mucho en las señales y en los tiempos de Dios, y cuando algo no te vibra tienes que seguir tu instinto. Entonces, yo decía: algo aquí ya no me está haciendo sentido. Quiero que el show en el Metropólitan sea algo muy especial y no lo quiero vivir al lado de estas personas. Entonces, no pasa nada si nos esperamos unos cuantos meses y lo volvemos a anunciar, señaló.

Carolina Ross Luis Guitiérrez

Apoyo a Renee y reflexión sobre la industria

Al ser cuestionada sobre el video viral de Renee, quien expresó las dificultades que enfrentan los artistas ante las barreras internas de la industria, Carolina mostró su total apoyo a la cantante.

Yo a Renee la quiero y respeto muchísimo, la admiro mil. Mandarle mucha fuerza porque a veces las personas creen que ya llegaste a una meta o a cierto nivel y que ya no hay obstáculos. La vida está llena de momentos buenos y otros no tan buenos, y uno tiene que echarle ganas, ponerle la mejor cara y buscar soluciones. Pero lo más importante es tratar de no ahogarse y buscar siempre una red de apoyo.

Lo que viene: vinilo, gira y nueva música

Aunque la fecha para la presentación oficial del disco sigue en proceso de ser reagendada, la cantante compartió que, por lo pronto, su nuevo álbum llegará en formato físico a través de una edición especial en vinilo.

Para celebrar este lanzamiento, realizó un showcase el pasado 28 de abril para quienes adquirieron esta edición especial.

Carolina Ross DORIAN ULISES LOPEZ MACIAS

El futuro para Carolina Ross es claro: más música, nuevas colaboraciones y una agenda de conciertos que promete mantenerla más cerca que nunca de su público.