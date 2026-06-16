Ian McKellen canaliza su furia contra Donald Trump en Avengers: Doomsday

El actor británico Ian McKellen confesó que utilizó su rechazo hacia el expresidente estadounidense Donald Trump para potenciar su actuación en Avengers: Doomsday. Durante una charla en el festival de cine de Roma, reportada por The Guardian, el histrión detalló su método para encarnar nuevamente al temible mutante.

A sus 87 años, el intérprete retoma su icónico papel de Magneto, el célebre villano de los X-Men, en la nueva superproducción de Marvel Studios. Los directores del largometraje, los hermanos Russo, le exigieron un nivel extra de ira durante la filmación de una secuencia de destrucción masiva.

Ian McKellen durante un evento en Londres. Reuters

Los cineastas pidieron al actor que proyectara un odio genuino hacia los objetos que su personaje destrozaba con sus poderes magnéticos. Ante la instrucción, McKellen encontró su inspiración en la figura del político republicano. "Me quedé allí parado y grité: ‘¡Mar-a-Lago!’", relató el histrión ante los asistentes.

El comentario desató las risas del público presente en el festival Cinema in Piazza, un evento que ofrece proyecciones al aire libre y sesiones gratuitas de preguntas y respuestas. La anécdota expuso la táctica mental del veterano actor para entregar una interpretación convincente frente a las cámaras de acción.

La sombra de Mar-a-Lago en el set de Marvel

Mar-a-Lago es un exclusivo complejo turístico ubicado en Palm Beach, Florida, que pertenece al magnate desde el año 1985. El exmandatario visita esta propiedad con regularidad y la utilizó como sede para sostener múltiples reuniones con líderes internacionales durante su estancia en la presidencia de Estados Unidos.

Para McKellen, este recinto representa todo lo que repudia del político. La elección de este lugar como blanco imaginario de la ira de Magneto subraya la firme postura que el actor mantiene desde hace años. La revelación en Italia confirmó que el activismo del actor permea incluso en sus proyectos más comerciales de Hollywood.

El protagonista de El Señor de los Anillos registra un largo historial de desencuentros públicos con las políticas del empresario. Su rechazo cobró fuerza durante el primer mandato del republicano en el año 2017, periodo en el que McKellen alzó la voz ante las polémicas decisiones gubernamentales.

Ian McKellen en una protesta. REUTERS

Un historial de críticas por los derechos LGBTQ+

Durante esa época, el intérprete reprobó duramente al entonces presidente por su falta de protección a los derechos LGBTQ+. La administración en turno ignoró por completo el Mes del Orgullo y revocó la Orden Ejecutiva de Igualdad Salarial y Lugares de Trabajo Seguros, dejando a miles de trabajadores vulnerables ante la discriminación.

Esta serie de medidas impulsó al actor a manifestar su franca molestia en una entrevista concedida a la revista Variety. McKellen calificó las acciones del gobierno como indignantes, innecesarias y poco estadounidenses, recordando que el movimiento por los derechos homosexuales nació precisamente en Norteamérica.

Ian McKellen en una marcha LGBTQ+. REUTERS

El británico enfatizó la ironía de la situación al señalar que el movimiento de liberación surgió en Stonewall, dentro de la ciudad de Nueva York, el mismo lugar donde el político republicano nació y creció. Para el actor, la postura del mandatario representó un retroceso inaceptable en materia de derechos humanos.

"No puedo seguirle el juego al señor Trump", declaró McKellen en aquel momento histórico. El intérprete detalló su profunda frustración ante la forma de comunicar del magnate, acusándolo de cambiar de opinión constantemente y de retractarse de sus propias declaraciones públicas con demasiada facilidad.

Para cerrar sus críticas, el actor exigió mayor claridad al político estadounidense. “Es un pésimo comunicador, al menos para mí. Sea más directo, Donald. Y entonces podremos tomarle en serio”, sentenció el veterano intérprete, dejando clara su postura inquebrantable frente al exmandatario.