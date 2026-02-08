Super Bowl 2026: Las mejores imágenes... algunas no salieron en TV

Este domingo 8 de febrero se lleva a cabo el Super Bowl LX (2026) entre Patriots y Seahawks, donde Sam Darnold y Drake Maye intentarán llevar a su franquicia a lo más alto de la NFL; New England podría consagrarse como el más ganador en la historia, mientras Seattle va por su segunda conquista... estas son las mejores imágenes.

Santa Clara -y muchos otros sitios alrededor del mundo- se paralizó con la presencia de millones de aficionados pendientes de lo que sucederá esta tarde-noche, día que terminará marcado por el trofeo Vince Lombardi yendo a las vitrinas de Patriots o Seahawks y la presencia de Bad Bunny en el show del medio tiempo.

Antes de que arrancara el compromiso más importante de la NFL, estas son algunas de las imágenes más representativas que rodean al Super Bowl LX (2026):

1. La casa de la mezclilla luce de gala para el Super Bowl 2026.

Levi's Stadium durante el Super Bowl LX. Reuters

2. Con capacidad para más de 68,000 aficionados, el Levi's Stadium se prepara para el gran partido.

Panorámica del Levi's Stadium, con capacidad para 68,500 espectadores. Reuters

3. Seattle es favorito para ganar el Super Bowl LX, por una ventaja de apenas un gol de campo.

Seattle va por su segundo título de la NFL, Patriots por el séptimo. Reuters

4. Green Day prende a los miles de aficionados en Santa Clara con temas como 'American idiot', tema que vio la luz en 2004.

Green Day se presenta previo al kickoff entre Patriots y Seahawks. Reuters

5. Joe Montana y Tom Brady lucen en el emparrillado previo al kickoff.

Joe Montana y Tom Brady, con 4 y 7 anillos respectivamente, lucen previo al Super Bowl LX. Reuters

6. Seahawks hace su aparición en el emparrillado para el kickoff del Super Bowl LX.

Seahawks salen encabezados por su mascota para el Super Bowl LX. Reuters

7. Con las leyendas We got, We all, los Patriots salieron al Super Bowl LX.

Patriots sale al emparrillado para el Super Bowl LX. Reuters

8. Mosaico de la NFL en honor a los 250 años de Estados Unidos.

La NFL celebra los 250 años de Estados Unidos con mosaico en el Super Bowl. Reuters

9. Charlie Puth hace vibrar el Levi's Stadium entonando el himno de Estados Unidos.

Charlie Puth durante el Himno Nacional de Estados Unidos en el Super Bowl LX. AFP

10. Aviones de la fuerza aérea de Estados Unidos sobrevuelan el Levi's Stadium.

Aviones de la fuerza aérea sobrevuelan el Levi's Stadium. Reuters

11. Así fue el volado... mismo que ganó Patriots.

Joe Montana echa el volado en el Super Bowl, mismo que con 'heads' ganó Seattle. AFP

12. Nueva panorámica del Levi's Stadium a minutos del kickoff.

El Levi's Stadium recibe por segunda ocasión el Super Bowl. Reuters

13. Jason Myers consigue los primeros para Seahawks durante el Primer Cuarto / Seahawks 3-0 Patriots.

Jason Myers consigue los primeros puntos en el Super Bowl LX. AFP

14. Drake Maye sufre la primer captura del Super Bowl LX.

Drake Maye sufre la primera captura del Super Bowl. Reuters

