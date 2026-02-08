Super Bowl 2026: Las mejores imágenes... algunas no salieron en TV
El Super Bowl 2026 protagonizado por Patriots y Seahawks, deja imágenes para la posteridad en el Levi's Stadium; algunas de ellas no salieron en TV
Este domingo 8 de febrero se lleva a cabo el Super Bowl LX (2026) entre Patriots y Seahawks, donde Sam Darnold y Drake Maye intentarán llevar a su franquicia a lo más alto de la NFL; New England podría consagrarse como el más ganador en la historia, mientras Seattle va por su segunda conquista... estas son las mejores imágenes.
Santa Clara -y muchos otros sitios alrededor del mundo- se paralizó con la presencia de millones de aficionados pendientes de lo que sucederá esta tarde-noche, día que terminará marcado por el trofeo Vince Lombardi yendo a las vitrinas de Patriots o Seahawks y la presencia de Bad Bunny en el show del medio tiempo.
Antes de que arrancara el compromiso más importante de la NFL, estas son algunas de las imágenes más representativas que rodean al Super Bowl LX (2026):
1. La casa de la mezclilla luce de gala para el Super Bowl 2026.
2. Con capacidad para más de 68,000 aficionados, el Levi's Stadium se prepara para el gran partido.
3. Seattle es favorito para ganar el Super Bowl LX, por una ventaja de apenas un gol de campo.
4. Green Day prende a los miles de aficionados en Santa Clara con temas como 'American idiot', tema que vio la luz en 2004.
5. Joe Montana y Tom Brady lucen en el emparrillado previo al kickoff.
6. Seahawks hace su aparición en el emparrillado para el kickoff del Super Bowl LX.
7. Con las leyendas We got, We all, los Patriots salieron al Super Bowl LX.
8. Mosaico de la NFL en honor a los 250 años de Estados Unidos.
9. Charlie Puth hace vibrar el Levi's Stadium entonando el himno de Estados Unidos.
10. Aviones de la fuerza aérea de Estados Unidos sobrevuelan el Levi's Stadium.
11. Así fue el volado... mismo que ganó Patriots.
12. Nueva panorámica del Levi's Stadium a minutos del kickoff.
13. Jason Myers consigue los primeros para Seahawks durante el Primer Cuarto / Seahawks 3-0 Patriots.
14. Drake Maye sufre la primer captura del Super Bowl LX.
BFG