¡Ya eres mexicano! Vocalista de Green Day porta medalla de la Virgen de Guadalupe en el Super Bowl

El Super Bowl dejó múltiples momentos comentados en redes sociales, pero uno de los que más llamó la atención del público latino fue la medalla que portó Billie Joe Armstrong, vocalista de Green Day, durante el espectáculo.

Se trató de un dije con la imagen de la Virgen de Guadalupe, símbolo profundamente arraigado en la cultura mexicana y chicana, cuya aparición en el escenario generó conversación inmediata entre fans, medios y usuarios digitales.

Las imágenes del cantante utilizando la medalla circularon ampliamente tras la transmisión del show.

Un gesto que detonó lecturas culturales

La presencia del símbolo guadalupano no pasó desapercibida.

En plataformas sociales, usuarios mexicanos y latinos destacaron el uso del ícono religioso dentro de uno de los eventos televisivos más vistos del año.

El gesto fue interpretado desde distintas perspectivas:

Como muestra de cercanía con la comunidad latina.

Como referencia cultural más que religiosa.

Como elemento estético ligado a la identidad chicana.

Super Bowl Lx, Santa Clara, California, United States - 08 Feb 2026 John Angelillo/UPI/Shutterstock

Green Day abre el Super Bowl con un medley de sus mayores éxitos

La banda estadunidense Green Day fue la encargada de encender el arranque musical del Super Bowl LX con una presentación especial durante la ceremonia previa al inicio del partido, realizada en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El grupo liderado por Billie Joe Armstrong ofreció un medley de algunos de los temas más representativos de su carrera, combinando distintas etapas de su discografía en un set de corta duración, pero de alto impacto para el público presente y la transmisión televisiva global.

Canciones que interpretaron

Durante su participación, Green Day interpretó:

“Good Riddance (Time of Your Life)” (intro parcial)

“Holiday”

“Boulevard of Broken Dreams”

“American Idiot”

Las tres últimas canciones formaron parte de un bloque continuo centrado en su álbum American Idiot (2004), uno de los discos más influyentes del punk rock del siglo XXI y pieza clave en la masificación del género a nivel global.

Billie Joe Armstrong, vocalista de Green Day en la apertura del Super Bowl Especial

La Virgen de Guadalupe más allá de la fe

En Estados Unidos, particularmente en la costa oeste, la imagen guadalupana ha adquirido dimensiones que trascienden el ámbito espiritual.

En estados como California, su presencia se vincula también con procesos históricos de migración, identidad y pertenencia cultural.

Su uso puede encontrarse en:

Murales urbanos.

Tatuajes.

Joyería.

Arte chicano contemporáneo.

En estos contextos, el símbolo funciona como un marcador de memoria colectiva y de reconocimiento comunitario.