Lady Gaga 'derrite' a Bad Bunny con un inesperado gesto en los Grammy 2026

Bad Bunny y Lady Gaga protagonizaron uno de los momentos más recordados durante la 68ª entrega de los Premios Grammy, una noche que combinó emociones, sorpresas y mensajes poderosos. El cantante puertorriqueño no solo fue reconocido con tres galardones, incluyendo el de Mejor Álbum del Año, sino que también vivió un instante muy comentado al interactuar con la artista estadounidense en pleno evento.

La ceremonia estuvo llena de momentos memorables: desde atuendos llamativos en la alfombra roja hasta declaraciones que no pasaron desapercibidas. Uno de los instantes que más llamó la atención fue cuando Bad Bunny, al recibir su premio a Mejor Álbum de Música Urbana, lanzó un mensaje político directo con las palabras “fuera ICE”, dejando clara su postura frente a las políticas migratorias en Estados Unidos.

El impacto de Bad Bunny en los Grammy

Durante la gala, Bad Bunny reafirmó su lugar como uno de los artistas latinos más influyentes del momento. Su álbum fue reconocido como el mejor del año, superando a artistas de talla internacional.

El cantante aprovechó cada momento para expresar su orgullo por sus raíces y dejar en claro su posición política. Su frase “fuera ICE”, pronunciada al recibir uno de los galardones, se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales.

Este gesto fue interpretado como una crítica directa a las medidas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

El tierno gesto de Lady Gaga con Bad Bunny

Uno de los clips más compartidos de la noche fue protagonizado por Lady Gaga y Bad Bunny. En el video, se puede ver a la cantante acercándose por detrás al puertorriqueño, tocándole el hombro por sorpresa. Al darse cuenta de quién era, él reacciona con asombro y finge un pequeño desmayo, causando risas entre los presentes.

La breve interacción fue suficiente para capturar la atención de millones. En las imágenes se escucha claramente cómo Lady Gaga le dice “soy yo”, lo abraza con ternura y luego continúa su camino.

Aunque no se sabe con certeza qué más le dijo, muchos usuarios en redes sociales han interpretado el gesto como una muestra de admiración y respeto hacia el cantante latino, además que este momento ocurrió antes de que se revelara al ganador del Álbum del Año, categoría en la que ambos estaban nominados.

Lady Gaga aplaude el éxito de Bad Bunny

Después de finalizar la gala, Lady Gaga fue abordada por los medios y no dudó en hablar sobre el impacto de Bad Bunny. Aunque ambos competían por el mismo premio, la artista se mostró conmovida por el triunfo del puertorriqueño.

"Lo que él está haciendo es histórico, está rompiendo barreras (...), me encanta su autenticidad y el hecho de que sea tan fiel a sus raíces mientras conquista el mundo entero. Para mí, él ya es una leyenda y verlo ganar esta noche... Estoy muy, muy orgullosa de él", expresó.

