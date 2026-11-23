El rock se apoderó de la tarde del domingo en el Corona Capital de la mano de varios clásicos: Johnny Marr, sobreviviente de The Smiths; Manic Street Preachers y Black Crowes.

Con la voz aguda de James Dean Bradfield y su estética glam, la banda británica Manic Street Preachers apareció en el segundo escenario más importante del Corona Capital a las 18:00 horas, justo cuando comenzaba a caer la noche de un día nublado que, al ritmo de los mejores sonidos de la agrupación, se transformó en una lluvia muy tenue que apenas podía sentirse.

Fue un espectáculo enérgico por parte de los galeses, lleno de elementos característicos del género, incluidas bufandas de plumas, atuendos animal print y guitarras clásicas. Sin embargo, para ese momento el público había decidido abarrotar otro escenario: el de Angine De Poitrine, donde el dueto desplegaba su técnica y concepto visual detrás de sus máscaras tétricas.

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Aun así, la banda no estuvo sola; alrededor de tres mil personas disfrutaban del contraste entre esa energía setentera y las baladas profundas de los ochenta. Los asistentes levantaban las manos y coreaban juntos los temas más románticos y nostálgicos: If You Tolerate This Your Children Will Be Next, Motorcycle Emptiness y A Design for Life.

The Black Crowes, una puerta al pasado

Idas y venidas han definido la historia de The Black Crowes. Sus fundadores, los hermanos Chris y Rich Robinson, han tenido tantos desencuentros como grandes reuniones, tal como la que se vio este domingo en el Corona Capital, donde ofrecieron un despliegue de rock clásico estadunidense, caracterizado por voces agudas y guitarras rápidas y agresivas que contrastaban con sonidos country.

Black Crowes. Daniel Betanzos

Ofrecieron un blues crudo y potente en tonos menores que evocaba el desierto de la frontera sur de su país. Hubo interpretaciones donde la guitarra acústica dominó sobre los instrumentos eléctricos, pero tras los temas apacibles volvía la velocidad y su actitud intrépida, contagiando su energía pese al paso de los años.

Para entonces, el escenario principal aún lucía con poca afluencia: sólo unos cuantos miles de asistentes, en su mayoría fanáticos de The Strokes que no querían perder su lugar al frente, sin importar que eso implicara presenciar las actuaciones previas a la banda liderada por Julian Casablancas.

Johnny Marr nunca pasa de moda

Algo especial siempre rodeó al fenómeno de The Smiths, una banda de trayectoria corta que dejó una huella imborrable. Muchos encuentran la explicación en un nombre propio:

Johnny Marr, compositor de casi toda la música del grupo, quien esta noche tocó ante un escenario lleno en el Corona Capital.

Los coros y esa guitarra melódica de sonido nítido fueron lo más destacado de su presentación, provocando que el público no dejara de bailar y recordar la época en que el músico marcó al rock mundial.

El británico se lució con rolas de The Smiths Daniel Betanzos

En su faceta solista, Marr también sabe imponerse. Por primera vez en la jornada, la audiencia conectó plenamente con el artista, aplaudiendo al ritmo que marcaba, cantando, bailando y coreando su nombre: “¡Johnny, Johnny!”.

“Hola México, qué bueno verlos”, respondió Marr antes de dar paso a su propuesta synth rock, transitando hacia un sonido más pop que recordaba a New Order. Aun con el cambio de ritmo, la multitud no dejó de disfrutar, y el guitarrista cumplió al interpretar los clásicos que escribió para The Smiths, desde This Charming Man y Panic, hasta There Is a Light That Never Goes Out.