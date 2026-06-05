¿Qué enfermedades padece Galilea Montijo? Estado de salud de la conductora

Las enfermedades que padece Galilea Montijo vuelven a estar en el foco de atención y esa es la razón por la que el nombre de la conductora y su salud están nuevamente en tendencia.

Durante los últimos días las enfermedades de Galilea Montijo resonaron nuevamente debido a que varios retomaron declaraciones que ella misma hizo años atrás sobre sus problemas de salud.

Fue en el 2021 cuando la conductora mexicana expuso en un breve encuentro con reporteros sobre las enfermedades que padecía. Esas declaraciones en aquel tiempo fueron compartidas en el programa De Primera Mano.

Desde entonces, ha explicado que sigue indicaciones médicas diarias y que mantiene controles constantes para evitar complicaciones relacionadas con sus enfermedades.

¿Qué enfermedades padece Galilea Montijo?

Galilea Montijo. Especial

El tema de las enfermedades de Galilea Montijo tomó fuerza recientemente, pero no se debe a complicaciones de salud por las que está atravesando la conductora, sino más bien porque fueron retomadas y de ahí partió todo el escándalo.

Según lo que dijo hace algunos años, Galilea fue diagnosticada con hipertensión arterial y pericarditis, dos afecciones que necesitan monitoreo continuo.

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica relacionada con la presión con la que la sangre circula por las arterias. Cuando los niveles de presión son elevados durante largos periodos, el corazón y otros órganos pueden verse afectados.

Mientras que, la pericarditis, es una inflamación del tejido que rodea el corazón. Dependiendo de cada caso, esta condición puede requerir medicamentos y vigilancia médica para evitar molestias o complicaciones.

Debido a ambas enfermedades, Galilea Montijo debe mantener un tratamiento de por vida y acudir a revisiones constantes para monitorear su estado de salud.

Cuando habló de sus padecimientos, la misma conductora manifestó que aprendió a escuchar las señales de su cuerpo para no poner en riesgo su integridad.

¿Cuál es el estado de salud actual de la conductora?

El estado de salud actual de Galilea Montijo parece ser estable y bajo control médico, pese a las enfermedades que padece, las cuales requieren seguimiento médico continuo, medicación y cambios en su estilo de vida.

Actualmente no existen reportes recientes que indiquen un agravamiento de su condición.

Este año, la conductora enfrentó algunos episodios de salud aislados:

En abril fue atendida de emergencia por una gastritis severa, pero continuó con sus actividades profesionales después del incidente.

En marzo generó preocupación por una visible inflamación en el rostro, aunque posteriormente explicó que se trató de una reacción relacionada con un procedimiento estético y no con un deterioro de su salud general.

Por ahora, Galilea Montijo sigue trabajando con normalidad como conductora y mantiene control médico sobre su hipertensión y pericarditis. No se encuentra hospitalizada ni reportada como grave.

Cumpleaños 53 de Galilea

Galilea Montijo. Especial

El nombre de Galilea también está en tendencia hoy porque este 5 de junio celebra su cumpleaños número 53.

Nació el 5 de junio de 1973 en Guadalajara, Jalisco, y es una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana gracias a su trabajo en programas como Hoy, Pequeños Gigantes y La Casa de los Famosos México.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una gran celebración pública como las que realizó en años anteriores.