Galilea Montijo habla de su ‘arreglito’ y aclara lo que dicen sobre su ojo

La conductora Galilea Montijo habló de su último tratamiento estético y el supuesto daño colateral que le dejó en un ojo.

Sin esconder nada, como se caracteriza, Montijo volvió a confirmar que se sometió a un procedimiento de cejas para evitar la piel sobrante de los párpados, pero negó que eso le haya generado consecuencias en el rostro.

Galilea Montijo aclara lo que dicen sobre su ojo

Galilea Montijo habla de su último tratamiento estético. Especial

Durante un evento de la clínica en donde se realizó su última intervención y. en donde cortó el listón de la nueva sucursal tras ser invitada por su doctora, Galilea hizo frente a los cuestionamientos y declaraciones que han surgido sobre su apariencia.

Lo primero que hizo, fue dejar en claro que los comentarios no le afectan porque tiene gente a su alrededor que la apoya. En tanto, reconoció que habría sido mejor esperar unos días a que se desinflamara su rostro para aparecer ante las cámaras.

Jamás me vi como se ve en las fotografías, las críticas hoy en día no me afectan porque estoy agarrada de mi familia, de la gente que me quiere”, enfatizó.

Además, dio detalles sobre su ‘arreglito’ en donde explicó que optó por el lifting de cejas en vez de usar botox.

A mí el botóx me cae muy mal, me lo pone acá y los ojos y la mirada se me hacía espantosa, entonces tomamos la decisión, me dijo ‘wey, ya, por qué no levantamos la ceja y ya te quedas sin estarte poniendo bótox’. Eso fue lo que pasó, pero ni tengo el ojo torcido, sí sonrío y no me van a correr, hasta donde yo sepa”.

Doctora la defiende

Tras las declaraciones de Montijo, la doctora Marimar la respaldó y aseguró que todo forma parte de la evolución del tratamiento al que se sometió la conductora.

En tanto, Gali enfrentó las críticas y dijo que su doctora es la primera que la alienta a no someterse a procedimientos que no necesita y aseveró que los especialistas con los que trata se conducen con ética.

Les digo a mis doctoras ´quiero hacerme esto´ y me dicen ´no', les dijo ´pero salió esto´ y dicen ´no, todavía no lo necesitas´, son, de verdad, tan correctas, no nada más para venderte o para que te hagas todos los tratamientos y pagues, sino que te hacen un estudio de lo que realmente necesitas".

¿De dónde salió la polémica sobre su ojo?

Galilea Montijo habla de su último tratamiento estético. Especial

Fue la experta en temas de la farándula conocida como ‘Chamonic’, quien subió un clip en donde se observa la actual apariencia física de Montijo y, con esas imágenes, cuestiona el cambio drástico en el rostro de la conductora.

En tanto, refirió tener información que asegura que Galilea ‘se estiró la cara’.

Aunque ella insiste que no se operó, según me dicen sí se estiró la cara y aquí está una prueba donde se le ve un parche detrás del oído y el ojo se le ve como saltado. Lo curioso es que es del mismo lado donde se le ve el parche”, dijo.

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