El Principito estrenará película live action con Morten Tyldum como director

El clásico de la literatura mundial El Principito regresa a la pantalla grande con una ambiciosa película live action que promete revolucionar la industria. El portal especializado Variety reportó en exclusiva el desarrollo activo de este proyecto, basado en la legendaria obra del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry.

La cinta contará con la dirección del cineasta noruego Morten Tyldum, reconocido mundialmente por su aclamado trabajo en The Imitation Game. El equipo creativo suma a sus filas a Simon Beaufoy, ganador del premio Oscar por el libreto de Slumdog Millionaire, quien asume la responsabilidad de escribir el guion de la película.

El Principito ya tuvo una película animada. Foto: Corazón Films

Esta nueva adaptación rompe el esquema tradicional empleado por los grandes estudios de Hollywood. La narrativa combinará episodios de la historia biográfica de Saint-Exupéry mediante secuencias de acción real, mientras que el entrañable personaje de El Principito cobrará vida a través de avanzados efectos visuales.

Los productores mantienen bajo estricto secreto la fecha oficial de estreno y los nombres de los actores protagonistas. El proyecto cinematográfico busca reinventar la forma de contar el famoso cuento publicado originalmente en 1943, integrando las verdaderas vivencias del creador con la fantasía de su obra literaria.

Universo literario y novela gráfica en pantalla

El centro emocional de la trama cinematográfica explorará a profundidad la conmovedora relación entre el misterioso niño y el Aviador. El guion tomará elementos narrativos y visuales directos de la aclamada novela gráfica ilustrada por el artista Joann Sfar, quien publicó su propia visión de este universo en 2008.

El dibujante europeo colaboró previamente de manera estrecha con los herederos de Saint-Exupéry para reinterpretar personajes icónicos como el zorro y la rosa. Su trabajo artístico otorgó una presencia física concreta al aviador dentro de las viñetas, concepto que el equipo de dirección adaptará ahora al formato de acción real.

El Principito en su versión animada. Foto: Corazón Films

La integración de la biografía del autor aporta una dimensión inédita a la magia inherente del texto original. Los estudios responsables apuestan por esta compleja mezcla de lenguajes visuales para cautivar tanto a los lectores más fieles como a las nuevas audiencias globales.

Esta propuesta audiovisual asume el reto de preservar intacto el espíritu reflexivo del material de origen impreso. El equipo de producción expandirá la mitología del libro clásico, uniendo el viaje interplanetario del protagonista con los arriesgados vuelos del novelista francés.

Talento galardonado detrás de las cámaras

La silla de director pertenece a Morten Tyldum, realizador que cimentó su prestigio con cintas como Buddy en 2003 y el thriller internacional Headhunters en 2011. Su visión fílmica le valió una nominación al Oscar como Mejor Director, antes de comandar la superproducción Passengers junto a estrellas de primer nivel.

El largometraje sella también el esperado regreso del productor Aton Soumache al mágico universo literario del autor europeo. El experimentado ejecutivo lideró la exitosa adaptación animada de El Principito estrenada durante 2015 bajo la dirección de Mark Osborne, consolidando su dominio sobre la franquicia.

El Principito retomará conceptos de su autor en la nueva película. Foto: Corazón Films

Aquella cinta animada arrasó en la taquilla internacional tras recaudar casi 100 millones de dólares durante su exhibición global. El filme logró múltiples ovaciones y galardones, destacando el prestigioso premio César a Mejor Película Animada, marcando un estándar de calidad altísimo para esta nueva producción.

El proceso de preproducción avanza a paso firme dentro de las oficinas creativas de los responsables. La industria del entretenimiento exige conocer pronto la identidad del elenco oficial, mientras los artistas digitales diseñan el aspecto hiperrealista que tendrá el inolvidable habitante del asteroide B-612.