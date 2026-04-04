"El Principito" celebra sus 80 años con nueva edición ilustrada

¿Eres fan de El Principito? Si la respuesta es sí, esta información seguramente te encantará. La icónica historia escrita por Antoine de Saint-Exupéry regresa con una nueva edición especial creada por el reconocido estudio de diseño MinaLima.

Este lanzamiento llega en el marco de los 80 años de uno de los libros más queridos de la literatura, una obra que ha marcado a generaciones de lectores alrededor del mundo. Pero ¿qué tiene de especial esta nueva versión? Aquí te contamos los detalles.

Nueva edición ilustrada de El Principito

Los fans podrán redescubrir la historia de Antoine de Saint-Exupéry a través de una edición ilustrada e interactiva que promete cautivar tanto a nuevos lectores como a quienes aman coleccionar distintas versiones del libro.

Esta edición destaca por su cuidado diseño visual, ya que cuenta con el trabajo de Miraphora Mina y Eduardo Lima, los artistas detrás del estilo gráfico de los libros y películas de Harry Potter.

A través de las redes sociales del estudio MinaLima se han mostrado algunos adelantos de esta edición, donde se pueden ver ilustraciones detalladas y elementos interactivos, como animaciones y piezas despegables que hacen que la experiencia de lectura sea aún más especial y envolvente.

¿Cuál es la trama del Principito?

El Principito fue escrito por Antoine de Saint-Exupéry y publicado por primera vez en abril de 1943 en Nueva York por la editorial Reynal & Hitchcock.

A lo largo de los años, esta historia se ha convertido en un clásico universal de la literatura. Con sus icónicas ilustraciones en acuarela, el libro narra el viaje de un pequeño príncipe que visita distintos planetas y conoce personajes singulares.

A través de este recorrido, la obra invita a reflexionar sobre temas profundos como la amistad, el amor, la soledad y la pérdida, razones por las que sigue siendo una lectura entrañable tanto para niños como para adultos.

El Principito nueva edición ilustrada por sus 80 años Foto: @minalimadesign

¿Por qué el estudio MinaLima es tan reconocido?

El estudio MinaLima fue creado por Miraphora Mina y Eduardo Lima, diseñadores que comenzaron a trabajar juntos en 2001.

En 2009 fundaron oficialmente su estudio creativo, desde donde han desarrollado algunos de los diseños gráficos más reconocidos del cine, especialmente en el universo de Harry Potter.

De acuerdo con su biografía profesional, también han trabajado en películas como Sweeney Todd: Sweeney Todd, La Brújula Dorada y Descifrando Enigma.

Sin duda, esta nueva edición de El Principito se perfila como una pieza muy esperada por los fans de la obra, ya que su diseño ilustrado promete llevar a los lectores a sumergirse aún más en la magia de esta historia que ha conquistado al mundo.