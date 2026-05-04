Presentan comedia musical de El Principito en una versión inclusiva

No hay cuento más clásico de la literatura infantil que El Principito. La relevancia de esta historia la ha llevado al cine y, por supuesto, el teatro. Este mes, se presentará la comedia musical de El Principito, con artistas con discapacidad intelectual.

El Principito es una historia sobre un aviador que, tras sufrir un accidente en el desierto del Sahara, conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta, quien le relata sus viajes por distintos asteroides.

A través de estos, conoce a personajes que representan actitudes humanas. En la Tierra, su experiencia con un zorro le enseña el valor de la amistad y el amor.

Pese haber sido escrita en 1943 por Antoine de Saint-Exupéry, es decir, hace más de 80 años, la obra se mantiene vigente por sus reflexiones y enseñanzas, como la importancia de la empatía, la conexión humana y recordar que “lo esencial es invisible a los ojos”.

Con el tiempo, El Principito se ha adaptado a la televisión, cine y teatro. Si no has tenido la oportunidad de ver esta puesta en escena, próximamente se presentará en el Estado de México, en una versión inclusiva.

El Principito es una de las obras más relevantes de la literatura infantil Chat GPT

¿Cuándo se presenta la obra inclusiva de El Principito?

El próximo 9 de mayo a las 12 del mediodía, se presentará El Principito, una obra musical que tiene como sello el ser representada por artistas de Sol Sostenido, una asociación dedicada al desarrollo e inclusión de personas con discapacidad intelectual.

De acuerdo a Maro Wejebe, directora general de Sol Sostenido, la obra parte del programa de arte que tienen los sábados, que incluye comedia musical.

La razón de elegir a El Principito, viene de su trama, que habla sobre una mirada sublime, de reconocer lo esencial, lo que tenemos dentro.

Esto se asocia mucho con las personas con discapacidad intelectual, pues tienen un gran mensaje y si nos detenemos a mirarlos, nos van a enseñar muchas cosas que tenemos ahí adentro que no sabemos.

¿Qué hace especial a esta puesta en escena? Además de los artistas de Sol Sostenido, contará con la participación de bailarines profesionales de la escuela de baile Cudanza. En total, serán alrededor de 20 actores más, alrededor de 10 bailarines.

La obra dura, aproximadamente, una hora y 15 minutos con un intermedio de 10 minutos, y está compuesta por pequeñas escenas y números musicales.

En total, son ocho coreografías donde participan tanto los chicos de Sol Sostenido, como los bailarines de diferentes disciplinas, como árabe, danza contemporánea y jazz.

Eso sí, aunque se espera poder llevar esta puesta en escena a diferentes escenarios, por ahora solo tienen pactada una función, la del 9 de mayo al mediodía.

¿Dónde será la obra inclusiva de El Principito?

El Principito, protagonizado por artistas de Sol Sostenido, se presentará en el Teatro Gran Recinto, ubicado en calle Benito Juárez 1905, colonia Las Margaritas, en el municipio de Tlalnepantla en el Estado de México, básicamente, junto a Mundo E.

Para apartar tu lugar, adquiere tus boletos a través de Boletia, donde tienen un costo de 250 pesos mexicanos, más 47.50 de cargos por servicio. Otra opción es comprarlos el 9 de mayo en la taquilla del teatro, pero deberás llegar antes, pues empiezan puntuales.

¿Qué es Sol Sostenido?

Sol Sostenido es una asociación civil creada por Maro Wejebe, terapeuta en danza y autora del libro Danza Educativa para Personas con Síndrome de Down, que busca promover la inclusión y autonomía de personas con discapacidad intelectual a través del arte, la educación y la capacitación laboral

Maro tiene una larga experiencia trabajando con personas invidentes y de la comunidad Down, lo que la llevó a darse cuenta de la imperante necesidad de crear espacios para las personas con discapacidad intelectual en la vida adulta.

Como explica Maro, la falta de estos programas enfocados en la vida adulta, la vivienda y la capacitación laboral, lleva a que muchos jóvenes se queden ya en sus casas.

En consecuencia, les quita la oportunidad de tener una calidad de vida, donde puedan tomar sus decisiones, sentirse valorados, vistos, apreciados, fue así como decidió formar Sol Sostenido.

Su objetivo es favorecer la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual a través de diferentes programas, como actualización académica, capacitación laboral y vida práctica, donde aprenden a tener una mayor autonomía en su vida diaria.

De igual modo, los sábados tienen un programa de arte, con danza, música y pintura, así es como nace la puesta en escena de El Principito, la primera que realizan, y que es el resultado de un año de prácticas emotivas.

El papel del arte en el desarrollo de la autonomía

Para Maro Wejebe, el arte es un puente para el desarrollo de la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, la danza, permite expresar por medio del movimiento corporal, creativo o la danza técnica, muchas emociones que, quizá, nos cuesta verbalizar.

Además, permite abrir un espacio para ellos y, al momento de hacerlo, quitamos la barrera de la discapacidad, pues existe porque los apoyos que no están disponibles.

Para Maro, la discapacidad no es permanente, parte de la condición, el entorno o las herramientas que nosotros como sociedad les brindemos a estas personas y a todas.

Comienza desde el sábado 9 de mayo con el festejo de mamá, llevándola a ver El Principito, esta versión inclusiva no solo es una forma de entretenimiento, sino que abre más espacios para las personas con discapacidad intelectual.