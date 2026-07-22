La conmovedora sorpresa de Kate Middleton y el príncipe William por los 13 años de George

El príncipe George ha dejado oficialmente atrás la infancia. Este 22 de julio, el hijo mayor del príncipe William y Kate Middleton celebra su cumpleaños número 13, una fecha especialmente significativa para los príncipes de Gales, quienes decidieron conmemorarla de una manera muy especial.

¿Cuál fue la sorpresa de Kate y William por el cumpleaños de George?

La sorpresa para el adolescente llegó a través de las redes sociales oficiales de sus padres, donde la familia real británica publicó un nuevo retrato de George acompañada por un sencillo mensaje de felicitación.

Kate Middleton y el príncipe William comparten un nuevo retrato y un video inédito para celebrar el cumpleaños de George. IG princeandprincessofwales

En el retrato, el joven aparece sonriente y tranquilo, vestido con un elegante traje oscuro y una camisa blanca de cuello abierto, una imagen que contrasta con las fotografías más relajadas que sus padres habían compartido en años anteriores.

Sin embargo, fue el video el que consiguió mostrar el lado más cercano del príncipe. En las imágenes, George aparece disfrutando de la naturaleza, acariciando animales, caminando entre las rocas de una playa y compartiendo momentos junto a su hermano menor, el príncipe Louis.

Sus padres revelaron una faceta espontánea del adolescente en contacto con la naturaleza. IG princeandprincessofwales

¿Cómo fue la infancia del príncipe George?

La grabación refleja uno de los principales objetivos de William y Kate: permitir que sus hijos tengan una infancia lo más normal posible, pese al enorme peso que algún día recaerá sobre sus hombros.

A los 13 años, George se prepara para un importante cambio educativo que marcará el inicio de una nueva etapa. Reuters

La publicación también deja ver la estrecha relación que George mantiene con sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Desde que comenzaron a formar su propia familia, los príncipes de Gales han intentado proteger ese vínculo y mantener a sus hijos alejados, en la medida de lo posible, de la presión constante que acompaña a la vida dentro de la monarquía.

¿Qué significa cumplir 13 años en la realeza?

Los 13 años de George llegan acompañados de un cambio trascendental. El joven se prepara para comenzar una nueva etapa educativa en Eton College, el prestigioso internado donde también estudió su padre, el príncipe William.

El futuro rey británico entra en la adolescencia mientras se prepara para comenzar una nueva etapa en Eton College. IG princeandprincessofwales

Se trata de un paso importante hacia una mayor independencia, pues el centro es exclusivamente masculino y de régimen residencial, por lo que durante el periodo escolar George vivirá alejado de su familia y ya no compartirá colegio con sus hermanos.

Para muchos expertos en la realeza, esta nueva etapa representa el comienzo de una preparación más formal para el futuro que le espera.

George ocupa actualmente el segundo lugar en la línea de sucesión al trono y, aunque todavía es demasiado joven para asumir responsabilidades oficiales por cuenta propia, su presencia en actos públicos ha comenzado a aumentar de manera gradual.

El cumpleaños del príncipe George llega en un momento clave, marcado por su creciente presencia en actos de la Familia Real. IG princeandprincessofwales

Durante los últimos años, el adolescente ha acompañado a sus padres en acontecimientos de gran relevancia, como la coronación de su abuelo, el rey Carlos III, el Jubileo de Platino de la reina Isabel II y tradicionales celebraciones de la familia Windsor.

Más recientemente, también ha sido visto en eventos deportivos y compromisos relacionados con la vida pública de sus padres. Aun así, William y Kate continúan procurando que George, Charlotte y Louis crezcan lejos de una exposición excesiva