Príncipe William confiesa que el rey Carlos III odia el futbol

El príncipe William reveló que su padre, el rey Carlos III, detesta el futbol. El heredero al trono británico soltó esta declaración durante una entrevista exclusiva para el popular podcast del jugador Travis Kelce. La emisión salió a la luz este viernes, apenas unas horas antes del publicitado y hermético enlace matrimonial del deportista con la cantante Taylor Swift.

La conversación digital giró casi en su totalidad sobre las acciones del actual Mundial de futbol. Los interlocutores ignoraron por completo los detalles de la inminente boda para enfocarse en el torneo deportivo internacional. El príncipe de Gales reafirmó su conocida afición por el equipo Aston Villa de la Premier League inglesa durante la prolongada charla.

El rey Carlos III de Gales Foto de: IG

El jugador titular de la NFL cuestionó al invitado real sobre el origen de su pasión deportiva. El atleta preguntó directamente si el actual monarca británico influyó en su amor incondicional por las canchas. El primogénito respondió con un rotundo "absolutamente no" y soltó la cruda confesión sobre los verdaderos gustos de su progenitor.

"Mi padre odia el futbol", sentenció el príncipe de manera tajante ante los micrófonos del programa digital. La corta frase sacudió a los seguidores de la realeza británica por la inusual franqueza del comentario. El miembro de la familia real dejó clara la enorme brecha generacional e ideológica respecto al deporte más popular y lucrativo del mundo.

Inglaterra avanza en el Mundial

La selección de Inglaterra aseguró su ansiado pase a los octavos de final del torneo internacional. El equipo europeo logró la agónica clasificación tras un intenso partido contra la dura escuadra de la República Democrática del Congo. Los ingleses sufrieron hasta el último suspiro del ríspido encuentro para sellar su dramática victoria.

El delantero Harry Kane rescató al conjunto británico de la humillante eliminación temprana. El capitán y letal atacante del Bayern Múnich firmó una actuación memorable sobre el impecable terreno de juego. El experimentado goleador anotó dos tantos definitivos durante los minutos finales para instalar a su país en la siguiente ronda eliminatoria.

Harry Kane celebrando su gol ante RD Congo. REUTERS

Los dirigidos por el estratega inglés preparan ahora un desafío de máxima exigencia física y mental. El cuadro de los Three Lions afina los últimos detalles tácticos antes de encarar su próximo compromiso mundialista. La exigente prensa deportiva británica demanda un mejor funcionamiento colectivo para mantener vivas las esperanzas de levantar la anhelada copa.

Choque decisivo contra México

La motivada escuadra inglesa enfrentará a la Selección Mexicana este próximo domingo en un duelo a matar o morir. El histórico partido tendrá como sede el imponente Estadio Azteca, también nombrado oficialmente como Estadio Ciudad de México. Los visitantes lidiarán con el pesado factor en contra de la gran altitud de la capital del país.

El equipo anfitrión buscará aprovechar al máximo las condiciones geográficas y el apoyo ensordecedor de su fervoroso público local. Los jugadores europeos implementan rutinas especiales de oxigenación para soportar el extremo desgaste físico de los noventa minutos. El ganador absoluto de este esperado cruce avanzará de forma directa a la etapa de cuartos de final.

El príncipe William en una visita oficial a Arabia Saudita. Reuters

Travis Kelce aprovechó la candente temática mundialista para lanzar una última pregunta al heredero de la corona inglesa. El famoso ala cerrada cuestionó al invitado de honor sobre su posible asistencia al partido final del torneo. El atleta preguntó con curiosidad si cruzaría el Océano Atlántico en caso de una hipotética clasificación de su equipo.

El príncipe William aceptó el reto sin dudarlo frente a los miles de oyentes del programa estadounidense. El noble británico contestó con un "definitivamente" y prometió viajar al continente americano para apoyar a su selección desde las tribunas. Los aficionados europeos celebraron el firme compromiso real para alentar al equipo en la anhelada final.