¿Quiénes estarán en el Palenque de Guadalajara 2026? Revelan la cartelera oficial

Las Fiestas de Octubre 2026 ya tienen lista una de sus principales atracciones. Los organizadores dieron a conocer el cartel oficial del Palenque de Guadalajara, que este año reunirá a destacados exponentes de la música regional mexicana, el pop y otros géneros del 2 de octubre al 1 de noviembre.

En su 27 aniversario, el recinto apostará por una programación variada que incluye artistas consagrados y nuevas figuras de la música, con el objetivo de ofrecer espectáculos para todo tipo de público.

Eduin Caz. Grupo Firme Daniel Betanzos

Las Fiestas de Octubre, consideradas una de las celebraciones más representativas de Jalisco, volverán con una amplia oferta de entretenimiento para todas las edades. Música en vivo, espectáculos, juegos mecánicos, actividades culturales y gastronómicas formarán parte del programa, aunque, como cada edición, uno de los principales atractivos será el tradicional Palenque, donde se presentarán algunos de los artistas más populares del momento.

¿Qué artistas se presentarán en el Palenque de Guadalajara 2026?

La cartelera contempla una combinación de intérpretes de banda, música ranchera, corridos, pop y regional mexicano. Entre los nombres más esperados destacan Grupo Firme, Alejandro Fernández, María José, Banda MS, Jorge Medina y Josi Cuen, además de otros artistas que formarán parte de esta edición.

Foto: Instagram

El programa completo quedó conformado de la siguiente manera:

2 de octubre: Artista sorpresa.

3 y 4 de octubre: Jorge Medina y Josi Cuen.

6 de octubre: Edición Especial.

7 de octubre: Pancho Barraza.

8 de octubre: María José.

9 de octubre: Banda MS.

11 de octubre: Napoléon.

14 de octubre: Kany García.

15 de octubre: Moy Bobadilla.

16 y 17 de octubre: Alejandro Fernández.

18 de octubre: El Coyote y Calibre 50.

20 de octubre: Cornelio Vega.

21 de octubre: Calle 24.

23 de octubre: Gabito Ballesteros.

25 de octubre: Remmy Valenzuela.

27 de octubre: Clave Especial.

29 de octubre: Artista sorpresa.

31 de octubre y 1 de noviembre: Grupo Firme.

Foto: Instagram palenquefiestasoct

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Los organizadores informaron que la venta de entradas para el Palenque 2026 está programada para comenzar el próximo 27 de julio.

Los boletos podrán adquirirse en los siguientes puntos de venta autorizados:

Hotel Fiesta Americana La Minerva.

Botas Los Potrillos Tlaquepaque.

Botas Los Potrillos Centro.

El horario de atención será de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y los sábados de 10:00 a 15:00 horas.

¿Qué ofrecerá esta edición del Palenque?

Con motivo de sus 27 años de historia, el Palenque de Guadalajara presentará una cartelera que reúne a artistas de distintas generaciones y estilos musicales, desde exponentes del regional mexicano hasta figuras del pop y los corridos contemporáneos. La presencia de nombres como Grupo Firme, Alejandro Fernández, Banda MS, María José, Gabito Ballesteros y Kany García convierte a esta edición en una de las más variadas de los últimos años, consolidando al recinto como uno de los escenarios más importantes de las Fiestas