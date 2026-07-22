¿NewJeans prepara comeback... sin Danielle? Video levanta sospechas

NewJeans sorprendió a sus seguidores al publicar un video con cuatro de sus integrantes, lo que despertó rumores sobre un posible comeback después de más de un año sin actividades grupales. Sin embargo, el nuevo contenido no incluye a Danielle, quien quedó fuera de ADOR tras la disputa legal entre la agrupación y la agencia.

El material fue compartido a la medianoche en el canal oficial de YouTube del grupo con el título “2026 Summer of NewJeans”. Al mismo tiempo, aparecieron nuevas fotografías de Minji, Hanni, Haerin y Hyein en las redes sociales y el sitio oficial de la agrupación.

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Aunque todavía no se ha confirmado el lanzamiento de una canción o un álbum, el video marca la primera ocasión en aproximadamente un año y cuatro meses en la que cuatro de las integrantes participan juntas en un proyecto oficial.

NewJeans publica video con cuatro integrantes

Las imágenes muestran a Minji, Hanni, Haerin y Hyein como parte de una nueva etapa de contenidos que ADOR preparó para celebrar el cuarto aniversario del debut de NewJeans.

La presencia de Minji llamó especialmente la atención, pues anteriormente la agencia había informado que mantenía conversaciones positivas con ella. Su aparición podría ser una señal de que está cerca de llegar a un acuerdo para continuar dentro de la compañía, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

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Por medio de un comunicado, un representante de ADOR explicó el motivo detrás de la publicación:

“El video fue creado como un regalo conmemorativo para los fans para celebrar el cuarto aniversario del debut de NewJeans. Los planes detallados para futuras actividades se anunciarán una vez que concluyan las conversaciones”.

Además, la empresa señaló que continuará publicando materiales relacionados con el grupo. En otra declaración sobre el mismo contenido, indicó:

“Este video es contenido conmemorativo producido para disfrutar con los fans en celebración del 4º aniversario del debut de NewJeans. Planeamos anunciar los planes y métodos de actividades específicas de NewJeans después de que las discusiones se hayan finalizado completamente“.

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¿El video de NewJeans confirma su comeback?

Hasta el momento, ADOR no ha anunciado oficialmente un comeback de NewJeans. Tampoco se conocen fechas, canciones o detalles sobre un posible nuevo álbum.

A pesar de ello, la aparición conjunta de las cuatro integrantes ha sido interpretada como un avance en la reactivación del grupo. El título del video y la promesa de publicar más contenidos también aumentaron las expectativas sobre las novedades que podrían llegar durante los próximos meses.

De concretarse el regreso, NewJeans iniciaría una etapa diferente como cuarteto, integrado por Minji, Hanni, Haerin y Hyein.

¿Por qué Danielle no aparece en el nuevo video de NewJeans?

La ausencia de Danielle está relacionada con la larga disputa entre las integrantes y ADOR. El conflicto comenzó después de la salida de Min Hee-jin, exdirectora ejecutiva de la agencia y una de las principales figuras creativas detrás de NewJeans.

En noviembre de 2024, las cinco integrantes anunciaron de manera unilateral que daban por terminado su contrato exclusivo. El grupo acusó a la compañía de maltrato, hostilidad, “comunicaciones deliberadamente manipuladas” y de haber roto la confianza necesaria para mantener su relación laboral.

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Posteriormente, los tribunales respaldaron a ADOR tanto en la solicitud para impedir las actividades independientes de las cantantes como en el proceso relacionado con la validez de los contratos.

Después de las resoluciones judiciales, Haerin, Hyein y Hanni regresaron a la agencia. ADOR también mantuvo conversaciones con Minji, mientras que decidió rescindir el contrato de Danielle, la quinta integrante de la formación original.

En medio de la publicación del nuevo video y del cuarto aniversario del grupo, Danielle compartió un mensaje en su cuenta personal de Instagram.

“La vida a veces se nubla, pero la luz siempre encuentra el camino de regreso. Hasta entonces, sigue brillando. Eternamente agradecida, Dazzi xx”.

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La cantante no mencionó directamente a NewJeans ni habló sobre el contenido publicado por ADOR. No obstante, el momento elegido para compartir el mensaje llamó la atención de los seguidores.

El éxito de NewJeans antes de su pausa

NewJeans debutó el 22 de julio de 2022 con el video musical de “Attention”. Poco después, el grupo consiguió reconocimiento internacional gracias a canciones como “Hype Boy”, “Ditto”, “OMG” y “Super Shy”.

Durante agosto de 2023, su segundo EP, “Get Up”, llegó al primer lugar de la lista Billboard 200. Con este logro, NewJeans se convirtió en el segundo grupo femenino de K-pop que encabezó dicha clasificación.

Su lanzamiento musical más reciente fue “Supernatural”, sencillo japonés publicado en junio de 2024. Ahora, el video “2026 Summer of NewJeans” abre la posibilidad de que la agrupación vuelva a la música después de su prolongada pausa, aunque lo haría sin Danielle.