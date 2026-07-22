¿Qué tono es? El espectacular bob rubio con el que Belinda sorprendió a todos

Una portada, dos versiones de sí misma y un cambio de imagen que ya está dando de qué hablar. Belinda volvió a demostrar que reinventarse es una de sus mayores fortalezas al aparecer en la edición de agosto de Vogue Latinoamérica con un impactante corte bob y un rubio claro que inmediatamente conquistó las redes sociales.

Belinda estrena su nuevo look en la portada de Vogue

La cantante y actriz protagoniza una doble portada para la revista de moda, marcando el final de una etapa profesional y el comienzo de otra.

Después de varios meses llevando el cabello castaño por exigencias de su interpretación de Carlota de Habsburgo en una producción de Sony Pictures y HBO Latinoamérica.

La cantante dejó atrás el cabello castaño que llevó para interpretar a Carlota de Habsburgo. IG belindapop

La artista recuperó los tonos claros que la han acompañado durante gran parte de su carrera, aunque esta vez con una propuesta completamente renovada. En la segunda sesión para Vogue muestra el nuevo bob rubio, que se integra a una propuesta inspirada en la tendencia cowboy core o western moderno.

Sombreros vaqueros, botas, denim y accesorios de lujo construyeron una estética donde se utilizaron piezas de Levi's, Prada, Ferragamo, Polo Ralph Lauren y Chanel, consolidando uno de los editoriales más comentados del año.

La sesión editorial apostó por una estética western moderno o cowboy core. IG belindapop

¿Cómo es el nuevo look de Belinda?

Lejos de regresar al rubio tradicional, Belinda apostó por un corte bob estructurado por encima de los hombros acompañado de un tono sofisticado que muchos seguidores comenzaron a preguntarse cómo describir.

Su nuevo color corresponde a un sofisticado rubio manteca o Butter Blonde. IG belindapop

Aunque a simple vista podría parecer un platinado clásico, el color posee una mezcla mucho más elaborada.

¿Qué tono de rubio lleva Belinda?

Especialistas en colorimetría lo identifican como un rubio manteca o Butter Blonde, un tono ubicado entre los niveles 9 y 10 de aclaración que combina reflejos cálidos y fríos para crear un acabado cremoso y luminoso.

El corte bob y el tono rubio conquistaron las redes sociales en cuestión de horas. IG belindapop

A diferencia del rubio platinado tradicional, que suele tener un efecto más blanco o plateado, este color incorpora suaves matices dorados y beige que aportan mayor naturalidad y dimensión al cabello.

El resultado es un rubio elegante que evita los tonos amarillos intensos sin llegar a verse grisáceo, convirtiéndose en una de las tendencias de color más solicitadas para este 2026.

La transformación fue documentada por la propia cantante en sus historias de Instagram, donde mostró parte del proceso realizado por su estilista antes de revelar el resultado final.

Usuarios reaccionan al cambio de look de Belinda

En cuestión de horas, las imágenes comenzaron a viralizarse y los elogios no tardaron en aparecer.

"Iconic", "Reina", "Todo le queda increíble" y "La Marilyn Monroe de esta época" fueron algunos de los comentarios que inundaron las publicaciones de la artista y de la revista, mientras otros destacaron su capacidad para cambiar completamente de imagen sin perder su esencia.

Los fans compararon el nuevo look de Belinda con el glamour de Marilyn Monroe. IG belindapop

Además de su participación en la serie Carlota, la artista prepara nuevos proyectos musicales, continúa como embajadora de Levi's Latinoamérica y confirmó el lanzamiento de su dueto con Danna.

Su nuevo bob rubio la consolidándola como uno de los mayores referentes de belleza y moda en Latinoamérica.