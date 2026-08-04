¡Ya nació! El inesperado detalle del parto de la princesa Eugenia que está dando de qué hablar

La familia real británica celebra la llegada de una nueva integrante. La princesa Eugenia de York y su esposo, Jack Brooksbank, dieron la bienvenida a su tercera hija, una noticia que fue confirmada oficialmente por el Palacio de Buckingham y que rápidamente despertó el interés de los seguidores de la realeza.

Así anunció la familia real británica el nacimiento de la bebé de Eugenia

El comunicado difundido por la Casa Real informó que la niña nació el lunes 3 de agosto de 2026 a las 18:20 horas en un hospital de la capital portuguesa. La recién nacida pesó aproximadamente 2.97 kilogramos y tanto ella como la princesa Eugenia se encuentran en perfecto estado de salud.

El Palacio de Buckingham confirmó que tanto la madre como la bebé se encuentran en perfecto estado de salud. IG princesseugenie

Además, el mensaje señaló que el rey Carlos III, la reina Camila y el resto de los miembros de la familia recibieron con entusiasmo la noticia. Poco después, fue la propia Eugenia quien compartió la feliz noticia en sus redes sociales con un mensaje mucho más íntimo.

Jack y yo estamos muy emocionados de anunciar la llegada de nuestra pequeña. Estamos completamente enamorados de ella", escribió la sobrina del rey Carlos III junto a una tierna fotografía tomada por su esposo.

¿Dónde dio a luz la princesa Eugenia?

Aunque el nacimiento de un nuevo miembro de los Windsor siempre genera expectativa, en esta ocasión el lugar del parto acaparó buena parte de la conversación.

La princesa Eugenia anuncia que está embarazada de su tercer hijo. IG

La pequeña nació en el Hospital da Luz de Lisboa, uno de los centros médicos privados más reconocidos de Portugal por su atención especializada en maternidad, obstetricia y neonatología, además de ofrecer un entorno discreto para las familias que buscan privacidad.

Lejos de tratarse de una decisión improvisada, el nacimiento en Portugal responde al estilo de vida que Eugenia y Jack Brooksbank han construido durante los últimos años. Desde 2022, la pareja divide su tiempo entre el Reino Unido y el exclusivo complejo CostaTerra, ubicado en la región portuguesa del Alentejo, donde Brooksbank desarrolla varios proyectos profesionales.

Este cambio de residencia permitió que la familia encontrara un ambiente más tranquilo para criar a sus hijos, alejados del constante escrutinio mediático que rodea a los Windsor. Por ello, que la princesa eligiera Lisboa para dar a luz resulta coherente con la vida que actualmente lleva junto a su esposo y sus hijos.

¿Cómo se llama la hija de la princesa Eugenia?

La recién nacida se convierte en la primera hija del matrimonio. Hasta ahora, Eugenia y Jack eran padres de August Philip Hawke Brooksbank, nacido en febrero de 2021, y Ernest George Ronnie Brooksbank, quien llegó al mundo en mayo de 2023.

August y Ernest, hijos de la pareja, están emocionados por la noticia. IG

Mientras tanto, el nombre de la bebé continúa siendo un misterio. El Palacio de Buckingham explicó que los padres desean tomarse un tiempo antes de anunciar cómo se llamará su hija.

La expectativa es alta, ya que los nombres elegidos anteriormente por la pareja han incluido homenajes familiares, como Philip, en honor al príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y George, dedicado al padre de Jack Brooksbank.

¿Qué lugar ocupa la hija de la princesa Eugenia en la línea de sucesión?

Con este nacimiento también se actualiza la línea de sucesión al trono británico. La pequeña ocupa ahora el lugar número 15, desplazando una posición a otros integrantes de la familia real.

El bebé nacerá este verano y será el nuevo integrante de la familia Brooksbank. IG

No obstante, al ser hija de una princesa que no desempeña funciones oficiales como miembro activo de la Corona, no recibirá el tratamiento de Su Alteza Real.

El anuncio también refleja el respaldo que el rey Carlos III mantiene hacia sus sobrinas, Beatriz y Eugenia, pese a las controversias que durante los últimos años han rodeado al expríncipe Andrés.

El hecho de que Buckingham Palace difundiera el nacimiento mediante sus canales oficiales demuestra que ambas continúan siendo consideradas parte importante de la familia real.