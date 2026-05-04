Nuevo royal baby: la princesa Eugenia espera a su tercer hijo

La familia real británica suma una nueva alegría en medio de meses marcados por la controversia. La princesa Eugenia anunció que está esperando a su tercer hijo junto a su esposo, Jack Brooksbank.

Palacio de Buckingham anuncia embarazo de la princesa York

El anuncio fue confirmado por el Palacio de Buckingham a través de un comunicado oficial en el que se detalla que el bebé nacerá este verano. La pareja, que contrajo matrimonio en 2018 en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, ya son padres de dos pequeños: August y Ernest, quienes —según el mensaje— están “muy emocionados” por la llegada de un nuevo hermano o hermana.

El bebé nacerá este verano y será el nuevo integrante de la familia Brooksbank. IG princesseugenie

La noticia fue acompañada por una imagen entrañable en la que los niños sostienen una ecografía, reforzando la imagen cercana y familiar que Eugenia ha construido en los últimos años.

¿La familia York aún pertenece a la realeza?

El entusiasmo también llegó desde lo más alto de la institución. Carlos III, tío de la princesa, fue informado de inmediato y, de acuerdo con fuentes oficiales, se encuentra “encantado” con la noticia.

El nacimiento del bebé marcará un nuevo capítulo para la familia Windsor, ya que será uno de los bisnietos de la fallecida Isabel II y se integrará a la línea de sucesión al trono británico.

August y Ernest, hijos de la pareja, están emocionados por la noticia. IG princesseugenie

Sin embargo, al igual que sus hermanos, el nuevo bebé no contará con el tratamiento de Alteza Real. Aun así, ocupará un lugar dentro de la línea de sucesión, consolidando su vínculo con la historia de la monarquía británica.

¿Las princesas York aparecen en los archivos Epstein?

Este anuncio llega en un momento particularmente delicado para la familia York. Eugenia es hija de príncipe Andrés y Sarah Ferguson, quienes han estado en el centro de la polémica debido a sus vínculos con el fallecido Jeffrey Epstein.

Aunque ni Eugenia ni su hermana Beatriz han sido señaladas por irregularidades, el escándalo ha impactado inevitablemente la percepción pública de su entorno familiar.

La noticia contrasta con las recientes polémicas que rodean al príncipe Andrés. IG princesseugenie

En ese contexto, el anuncio del embarazo adquiere un significado que va más allá de lo personal. Para muchos especialistas, representa oportunidad para reposicionar la imagen de las hermanas York dentro de la narrativa real.

¿A qué se dedica la princesa Eugenia?

Eugenia ha logrado consolidar un perfil discreto, enfocado en su vida familiar y su trabajo en el mundo del arte. A diferencia de otros miembros activos de la realeza, la princesa no desempeña funciones oficiales a tiempo completo.

Jack Brooksbank y Eugenia ampliarán la familia este verano. IG princesseugenie

Esto le ha permitido construir una vida más flexible entre Londres y Portugal, donde la familia pasa largas temporadas por motivos laborales de Brooksbank.

Por ahora, el anuncio realizado por el Palacio de Buckingham ha dejado claro que tanto Eugenia como su hermana princesa Beatriz siguen siendo parte importante del futuro de la institución.