Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón por presunto homicidio de Julián Figueroa; esto se sabe

Maribel Guardia volvió a acudir a las autoridades por un asunto relacionado con su hijo, Julián Figueroa, quien murió en abril de 2023. La actriz busca que se revisen hechos ocurridos antes de su fallecimiento, a partir de declaraciones que hizo recientemente Imelda Tuñón, viuda del cantante.

El caso surgió después de que Imelda Tuñón hablara en público sobre los problemas de sueño y ansiedad que, según contó, tenía Julián. Durante esa conversación explicó que acudía a una psiquiatra y describía como propios los síntomas de su esposo para conseguir medicamentos que después él consumía.

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“Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra”, admitió.

Sus palabras llevaron al equipo legal de Maribel Guardia a revisar lo que había dicho y a denunciar a la famosa por presunto homicidio.

¿Por qué Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón?

La actriz presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Imelda Tuñón y quien resulte responsable. Su abogado, Alonso Beceiro, explicó que la solicitud busca investigar la obtención y el suministro de medicamentos controlados, así como determinar si existe alguna responsabilidad relacionada con el fallecimiento de Julián Figueroa.

@imetunon

“Se denunciaron delitos contra la salud por la obtención ilícita de medicamentos controlados al engañar a médicos para obtenerlos, el suministro de esos medicamentos controlados al hijo de Maribel y posible homicidio al hijo de Maribel”, dijo en entrevista con Venga la Alegría.

Beceiro señaló que no puede realizarse una autopsia al cuerpo de Julián porque fue cremado. Aun así, sostuvo que cuentan con otros elementos que podrían presentar durante la investigación.

Maribel Guardia, actriz. @maribelguardia

“La autopsia era la prueba reina en el delito de homicidio hace unos años, pero tenemos certificado de casusa de muerte ligado a todo lo demás, al tipo de medicamentos que le administraba al momento que falleció. Y el cuadro que presentó cuando y ella lejos de ayudarlo lo abandona, no llamó a la ambulancia. Eso puede demostrar el posible homicidio”.

El abogado habló además de una posible pena de más de 30 años de prisión si el caso avanzara hasta una resolución en los términos que plantea la denuncia.

Foto: maribelguardia

Julián Figueroa falleció el 9 de abril de 2023, a los 27 años. En su momento, se informó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio.

Alonso Beceiro agregó que, en medio de este proceso, Maribel Guardia desea volver a convivir con su nieto, hijo de Julián e Imelda.