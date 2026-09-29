Spider-Man: Brand New Day llega a formato digital; fecha y costo de lanzamiento

Mientras que Spider-Man: Brand New Day sigue generando millones de dólares como el éxito que ha sido en el verano a pesar de las semanas de estreno, Marvel Studio y Sony Pictures preparan el siguiente paso, especialmente con una película que será parte de la próxima gran cinta Avengers: Doomsday.

Hasta ahora, Spider-Man: Brand New Day ha logrado una taquilla global recolectando más de 2.5 mil millones de dólares, posicionando a esta entrega como uno de los largometrajes más exitosos del año y la tercera con mayor número de ingresos en la historia del cine.

Tras su dominio absoluto en las salas de cine, el público finalmente tiene la respuesta a una de las preguntas más repetidas por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel: ¿cuándo llegará la nueva entrega del “Hombre Araña” a las pantallas de nuestros hogares?

De manera oficial, se ha confirmado que la película estará disponible para su compra y renta digital durante la primera semana de octubre.

¿Cuándo saldrá a la venta Spider-Man: Brand New Day?

El lanzamiento digital de Spider-Man: Brand New Day está programado para el próximo martes 6 de octubre de 2026. Este lanzamiento está confirmado para Estados Unidos pero se espera siga la tendencia y se realice de forma mundial, incluyendo México.

A partir de esa fecha, los usuarios podrán encontrar la película en las principales tiendas digitales y plataformas de video bajo demanda (VOD), tales como Prime Video.

Cabe destacar que para poder rentar o comprar la cinta a través de Amazon, no es obligatorio contar con una membresía activa de Prime; bastará únicamente con tener una cuenta gratuita registrada.

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¿Cuánto costará?

Los precios no han sido informados, pero se espera que ronden en el mismo precio que otros estrenos como Coyote vs Acme que salió hoy con un valor de venta de 24.99 dólares y renta digital de 19.99 dólares.

En México, los costos entre plataformas pueden variar, pero en su mayoría son similares. Se espera que la compra en formato digital tenga un costo de 299 pesos mexicanos, mientras que la opción de renta digital tendrá un valor de 60 pesos mexicanos.

Al optar por la renta, los espectadores disponen de un margen de 30 días para iniciar la película, y un lapso de 48 horas de acceso libre una vez que hayan presionado el botón de reproducción.

Por ahora no hay información de cuándo podría llegar a Disney+ o Netflix. Dado que la producción es en sociedad con Sony, el arribo a la plataforma de Disney podría no darse hasta el próximo año.