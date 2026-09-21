¿De qué trata ‘La hipótesis del amor’? La película de Prime Video que obsesiona a #BookTok

El universo de las adaptaciones cinematográficas vuelve a emocionar y obsesionar a la comunidad lectora de #BookTok con el estreno de La hipótesis del amor. ¿De qué trata la película traída por Prime Video?

La hipótesis del amor (The Love Hypothesis) estará disponible en el catálogo de la plataforma de streaming, siendo uno de los debuts más esperados por internet desde el anuncio de su adapatación.

Inspirada en el bestseller internacional homónimo de Ali Hazelwood publicado en 2021, esta entrega traslada a la pantalla grande el fake dating o las relaciones de mentira con beneficios inesperados.

Tras convertirse en un fenómeno de ventas traducido a docenas de idiomas y recomendada hasta el cansancio en redes sociales, la obra desembarca con un trasfondo sumamente particular que involucra laboratorios, becas de investigación y una desorbitada dosis de tensión académica.

La hipótesis del amor Prime Video

¿De qué trata La hipótesis del amor?

La hipótesis del amor nos presenta a Olive Smith, una joven e ingeniosa estudiante de doctorado en la Universidad de Stanford que centra toda su energía vital en sus investigaciones sobre el cáncer de páncreas y en sobrevivir al exigente entorno de la biología molecular.

Para convencer a su gran amiga Anh de que ha dejado atrás el pasado y que tiene la vía libre para salir con Jeremy (un muchacho con el que Olive tuvo una cita sin trascendencia), la joven se ve acorralada a improvisar una mentira piadosa.

En un ataque de pánico, Olive agarra al primer hombre que se cruza en su camino y lo besa sin pedir autorización. El sujeto en cuestión es el doctor Adam Carlsen, el profesor más joven, temido e intimidante de todo el departamento académico.

Olive y Adam establecen una relación falsa con beneficios para ambos; pero lo que arrancó como una simple transacción de conveniencia académica empieza a tornarse peligrosamente real, dejando al descubierto una química molecular entre ambos.

¿Cuándo se estrena La hipótesis del amor? Prime Video

¿Quién es quién en La hipótesis del amor?

Lili Reinhart asume el papel protagónico de Olive, con esa mezcla de carisma, naturalidad y comicidad nerviosa que la define a Olive. Reinhart es conocida mundialmente por su papel de Betty Cooper en Riverdale y sus trabajos en películas como Hustlers.

Por otro lado, Tom Bateman es el Dr. Adam Carlsen, a quien puede ver en producciones como Asesinato en el expreso de oriente y Muerte en el Nilo.

Para completar el elenco, se encuentran Rachel Marsh, Nicholas Duvernay,Jaboukie Young-White y Arty Froushan.

¿Cuándo se estrena La hipótesis del amor?

La hipótesis del amor estrena en Amazon Prime Video el próximo miércoles 23 de septiembre de 2026. La película llega de forma exclusiva a la plataforma; con una duración aproximada de 1 hora y 52 minutos.

¿De qué trata La hipótesis del amor? Prime Video

¿Por qué está generando tanto hype entre la comunidad lectora en internet?

La hipótesis del amor es un fenómeno nacido en internet que le otorgó una base de fanáticos sumamente leal. La novela original redactada por Ali Hazelwood surgió en las redes como un fanfic inspirado en la saga de Star Wars, tomando como arquetipos a Rey y Kylo Ren (popularmente conocidos por la comunidad de fans bajo el nombre de "Reylo").

La enorme popularidad del escrito digital llevó a la autora a adaptar la obra con personajes originales, convirtiéndose en un fenómeno de ventas. Plataformas como TikTok e Instagram fueron la catapulta definitiva para el libro, siendo recomendado por creadores de contenido y personas que disfrutaron de la lectura.

Además, La hipótesis del amor llega en un momento donde el público extraña la fórmula reconfortante de la comedia romántica de la década de los noventa y principios de los dos mil: enredos cómicos, tensión amorosa y personajes entrañables.