Reestreno de Avengers: Endgame sacude la taquilla y amenaza el trono de Avatar

Siete años después de su estreno original, Avengers Endgame regresó a los cines y volvió a conquistar el primer lugar de la taquilla mundial.

La película de Marvel consiguió una recaudación millonaria que la acercó al récord histórico que mantiene Avatar.

La producción protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans y Chris Hemsworth volvió a reunir a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel con una edición especial que se estrenó en distintos mercados internacionales, incluido México.

Bajo el nombre de Avengers Endgame Encore a nivel internacional y Avengers Endgame Bonus en Latinoamérica, la cinta superó los ingresos de los nuevos lanzamientos del fin de semana y consiguió el segundo mejor debut mundial registrado para el reestreno de una película.

Avengers Endgame volvió al primer lugar de la taquilla mundial tras recaudar 86 millones de dólares con su reestreno. Marvel Studios

Avengers Endgame vuelve al primer lugar de la taquilla mundial

El regreso de Avengers Endgame consiguió recaudar 86 millones de dólares durante su primer fin de semana en cartelera, de acuerdo con las cifras atribuidas a Disney.

De esta cantidad, 26 millones de dólares correspondieron a Estados Unidos y Canadá, mientras que los mercados internacionales aportaron otros 60 millones. Estos ingresos permitieron que la película encabezara nuevamente la clasificación mundial.

La recaudación se distribuyó de la siguiente manera.

Estados Unidos y Canadá aportaron 26 millones de dólares.

Mercados internacionales reunieron 60 millones de dólares.

Total mundial de 86 millones de dólares durante su primer fin de semana.

El resultado destacó porque la producción ya había tenido un exitoso recorrido comercial durante su estreno original en 2019, cuando se convirtió en uno de los mayores acontecimientos cinematográficos de Marvel Studios.

Para su regreso, la película contó con exhibiciones en más de 3 mil salas y una importante presencia en formatos especiales, entre ellos IMAX e Infinity Vision, que ofrecen pantallas de mayor tamaño y sistemas de sonido especiales.

Avengers Endgame quedó a solo 39 millones de dólares de superar el récord histórico de Avatar. X @Thai_SuperHero

¿Cuánto le falta a Avengers Endgame para superar el récord de Avatar?

El éxito del reestreno también modificó la clasificación histórica de las películas con mayores ingresos. Con sus nuevas ganancias, Avengers Endgame alcanzó una recaudación acumulada de aproximadamente 2 mil 885 millones de dólares en todo el mundo.

La cifra coloca a la producción de Marvel a solo 39 millones de dólares de alcanzar a Avatar, la película de James Cameron que conserva el primer lugar con aproximadamente 2 mil 924 millones de dólares.

Actualmente, las cifras estimadas de ambas producciones son las siguientes.

Avatar con 2 mil 924 millones de dólares.

Avengers Endgame con 2 mil 885 millones de dólares.

Diferencia de 39 millones de dólares.

La competencia entre ambas películas tiene un antecedente. En 2019, Avengers Endgame consiguió superar la recaudación de Avatar y se convirtió en la película más taquillera de la historia. Sin embargo, la producción de James Cameron recuperó el primer lugar gracias a sus posteriores reestrenos.

Ahora, la película dirigida por Anthony y Joe Russo tiene otra oportunidad de aumentar sus ingresos. No obstante, las cifras corresponden a estimaciones del primer fin de semana y podrían cambiar durante los próximos días.

Robert Downey Jr., Chris Evans y Chris Hemsworth protagonizan Avengers Endgame, la película que regresó a los cines siete años después. Foto: Marvel Studios

Cómo le fue al reestreno de Avengers Endgame en México

México destacó entre los mercados internacionales que más aportaron a la recaudación de Avengers Endgame. Durante su primer fin de semana, la película consiguió aproximadamente 4.2 millones de dólares en territorio nacional.

Con este resultado, la producción encabezó la taquilla mexicana y se colocó entre los principales mercados internacionales del reestreno, únicamente por detrás de China y Reino Unido e Irlanda.

Los territorios con mayores ingresos reportados fueron los siguientes.

China con 13.5 millones de dólares.

Reino Unido e Irlanda con 5.4 millones de dólares.

México con 4.2 millones de dólares.

En Latinoamérica, la edición especial llegó bajo el título Avengers Endgame Bonus el 24 de septiembre de 2026. Su lanzamiento también forma parte de los preparativos de Marvel Studios para su siguiente película de los Vengadores.

La nueva versión incluye un adelanto exclusivo de Avengers Doomsday, cuyo estreno en México está programado para el 17 de diciembre de 2026. Además, las funciones en salas IMAX e Infinity Vision cuentan con material adicional relacionado con la próxima entrega.