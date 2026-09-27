Emily Rudd de ‘One Piece’ es uno de los nombres que suenan para Gwen Stacy en el MCU

Entre los muchos rumores que circulan en el MCU (Universo Cinematográfico de Marvel), hay uno que comienza a cobrar fuerza: Emily Rudd de One Piece es uno de los nombres que suenan para Gwen Stacy.

La actriz estadounidense que conquistó a millones de espectadores al encarnar a Nami, la astuta navegante de la banda de los Sombrero de Paja en la adaptación del anime emitida por Netflix, parecer ser una de las apuestas para el futuro de la saga del héroe arácnido.

Tras los eventos acontecidos en Spider-Man: sin camino a casa y la reconfiguración del entorno de Peter Parker interpretado por Tom Holland, el estudio busca introducir nuevas caras y dinámicas en sus películas.

Emily Rudd en One Piece Netflix

¿Emily Rudd podría interpretar a Gwen Stacy en el MCU?

En los rumores de Hollywood, Emily Rudd de One Piece suena fuerte en las oficinas de Marvel Studios y Sony Pictures, para interpretar a Gwen Stacy en la siguiente película de Spiderman.

Uno de los puntos más comentados en las plataformas digitales gira en torno a la edad de la actriz y cómo se alinea con la cronología actual de Peter Parker.

Mientras que en los cómics Gwen Stacy suele ser introducida durante la etapa universitaria del protagonista, la narrativa del Spider-Man encarnado por Tom Holland ha avanzado hacia una etapa mucho más madura, solitaria e independiente.

Antes de enfundarse el vestuario de Nami en One Piece, la intérprete demostró su versatilidad y capacidad de acción participando en producciones de género como la trilogía de terror Fear Street.

Su trabajo en la adaptación del manga de Eiichiro Oda no solo ratificó su compromiso físico y su versatilidad interpretativa, sino que también demostró su aptitud para liderar franquicias con presión mediática y fanáticos exigentes.

Gwen Stacy Akira Comics

El nombre de Emily Rudd encabeza la lista de posibles candidatas para sumarse al MCU pero no es la única. Por ejemplo, otras actrices que resuenan son Emma Myers, Ester Expósito y Mckenna Grace.

La nómina de aspirantes refleja con claridad la estrategia de los estudios: convocar a actrices jóvenes con una sólida base de seguidores globales, capaces de sostener el peso dramático que requiere una figura del calibre de Gwen Stacy.

Emily Rudd estará en Monterrey

Mientras las especulaciones sobre su futuro en la gran pantalla siguen cobrando fuerza en todo el mundo, la comunidad geek mexicana podrá conocer a Emily Rudd, pues es una de las invitadas estelares de La Conve Monterrey, los próximos 14 y 15 de noviembre.

La presencia de Rudd en el evento permitirá a la comunidad de fanáticos del anime, los cómics y el cine interactuar de cerca con la protagonista a través de sesiones de fotografías, firmas de autógrafos y paneles especiales donde compartirá vivencias sobre su carrera y el rotundo éxito de la serie de la gran N roja.