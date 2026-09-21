Cazzu reaparece con máscara de oxígeno tras diagnóstico de influenza

Cazzu reapareció en redes sociales con una máscara de oxígeno, luego de haber informado que atraviesa un cuadro de influenza que incluso la llevó a posponer algunos compromisos profesionales.

Hace unos días, la artista explicó que contrajo influenza y que la enfermedad había sido particularmente fuerte, por lo que necesitaba guardar reposo. Debido a que no logró recuperarse a tiempo, tuvo que posponer dos presentaciones de su gira “Latinaje En Vivo”:

En Guatemala el 18 de septiembre

En Costa Rica el 19 de septiembre

Ambas presentaciones fueron modificadas de fecha para permitirle continuar con su recuperación.

Cazzu reaparece con máscara de oxígeno

Cazzu reaparece con máscara de oxígeno. @cazzu

La imagen llega después de varios días en los que Cazzu se mantuvo más alejada de las redes sociales mientras se recuperaba.

En la fotografía, se observa a Cazzu recostada y utilizando una máscara para recibir apoyo o tratamiento respiratorio, lo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Aunque algunos reportes se refieren al dispositivo como una máscara de oxígeno y otros como un nebulizador, la cantante no ha explicado públicamente qué tratamiento estaba recibiendo en ese momento. Por ello, la fotografía por sí sola no permite determinar la gravedad de su estado de salud.

Hasta este 21 de septiembre, tampoco se ha informado que Cazzu se encuentre hospitalizada ni que enfrente una enfermedad distinta a la infección respiratoria que ella misma dio a conocer. Lo confirmado es que la influenza afectó su recuperación y la obligó a modificar parte de su agenda.

Sigue polémica con Nodal por “Ley Cazzu”

Cazzu reaparece con máscara de oxígeno. @cazzu

La reaparición de la cantante también ocurre en medio de la polémica que mantiene con su expareja, Christian Nodal, relacionada con la llamada “Ley Cazzu”.

En los últimos días, la argentina ha hablado públicamente sobre la situación y aseguró que había sido “silenciada legalmente”, mientras continúa la discusión alrededor del amparo promovido por Nodal y la denominación de la iniciativa.

De acuerdo con el equipo legal de Nodal, el recurso no busca frenar el contenido de la propuesta, sino cuestionar que se utilice el nombre “Ley Cazzu” y la historia personal de la familia para identificarla. La representación del cantante argumenta que esto expone la vida privada de su hija y del cantante.

Tras dicha controversia, Cazzu recientemente defendió su respaldo a iniciativas que buscan proteger a mujeres y madres, y sostuvo que su experiencia puede ayudar a visibilizar situaciones que enfrentan otras familias.

La discusión también llegó al ámbito político, después de que el diputado Ernesto Núñez Aguilar, quien impulsó la iniciativa, se pronunciara sobre el conflicto. El legislador sostuvo que el proceso legislativo debe distinguirse de la disputa personal entre Cazzu y Nodal y cuestionó los argumentos relacionados con el recurso presentado por el cantante.

Influenza, el diagnóstico actual de Cazzu

Cazzu reaparece con máscara de oxígeno. @cazzu

Cazzu atraviesa un cuadro de influenza que, según ella misma explicó, ha sido particularmente fuerte y la obligó a modificar parte de su agenda profesional.

La influenza puede presentarse con distintos niveles de intensidad. En la mayoría de los casos, las personas se recuperan después de varios días, aunque la enfermedad también puede provocar complicaciones respiratorias, como neumonía, especialmente cuando el cuadro es severo. Por ello, que una persona necesite atención o tratamiento respiratorio no significa necesariamente que se encuentre en una situación de gravedad.

En el caso de Cazzu, la imagen con la mascarilla es la señal más reciente sobre su estado de salud, pero no existen datos médicos públicos, como niveles de oxígeno o resultados de estudios, que permitan establecer qué tan intenso es su cuadro.

Esta infección respiratoria causa síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión, dolor de cabeza, dolores musculares y cansancio intenso. En la mayoría de los casos, las personas se recuperan en unos días y los síntomas desaparecen en menos de dos semanas, aunque la tos y la fatiga pueden permanecer durante más tiempo.

El riesgo es mayor en grupos vulnerables, entre ellos adultos mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Sin embargo, incluso una persona que normalmente se encuentra sana puede presentar un cuadro más intenso.

El tratamiento depende de la condición de cada paciente y puede incluir reposo, hidratación y medicamentos para aliviar los síntomas. En determinados casos, los médicos pueden recetar antivirales, especialmente si se administran durante los primeros días de la enfermedad. Entre los principales signos de alarma están la dificultad para respirar, falta de aire, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, debilidad intensa o un empeoramiento después de una aparente mejoría.