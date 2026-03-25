La posibilidad de un regreso de Timbiriche volvió a circular en redes sociales en los últimos días, pero fue el propio Benny Ibarra quien salió a poner orden en la conversación.

Y es que el cantante explicó que no existe ningún plan de reencuentro, pese a lo que muchos interpretaron tras un anuncio reciente.

Todo comenzó a partir de un video en el que se hablaba de la participación de algunos integrantes del grupo en un evento. La reacción del público fue interpretada como que se trataba del inicio de una nueva reunión de la banda.

Benny Ibarra aclara que no habrá reencuentro de Timbiriche IG bennyibarra

No es reencuentro, solo una presentación

De acuerdo con Benny Ibarra, la confusión surgió por la forma en que se difundió la información. El artista aclaró que Timbiriche no está preparando un regreso, sino que algunos de sus integrantes participarán en un evento específico.

“Hubo una confusión. No es un reencuentro”, explicó.

Según detalló, lo único confirmado es la interpretación de la canción “México” durante los conciertos del proyecto “Vive México”.

Este tema, incluido en uno de los discos más recordados del grupo, tiene un significado especial dentro de su repertorio. Benny destacó incluso que la canción fue escrita por un autor español y, con el tiempo, se convirtió en un himno popular dentro del público mexicano.

La participación, entonces, será puntual y no implica una gira, nuevos lanzamientos ni planes a futuro como agrupación.

La ausencia de algunos integrantes también marca el momento

Otro de los factores que refuerza la idea de que no hay un reencuentro completo es la situación actual de los integrantes. Benny Ibarra mencionó que cada uno está enfocado en sus propios proyectos.

Sobre Erik Rubín, comentó que se encuentra atravesando una etapa de mucho trabajo, incluso con nuevos compromisos empresariales. En el caso de Sasha Sokol, el cantante fue más reservado, dejando claro que la invitación al evento no necesariamente incluye a todos.

Y es que, más allá de la nostalgia que sigue generando Timbiriche, las agendas individuales hacen complicado coordinar una reunión formal como las que han ocurrido en otras etapas.

Benny Ibarra aclara que no habrá reencuentro de Timbiriche Cuartoscuro

Benny Ibarra opina sobre Paulina Rubio y su presentación en el Vive Latino 2026

Durante el mismo encuentro con medios, Benny Ibarra también fue cuestionado sobre la reciente presentación de Paulina Rubio en el festival Vive Latino.

Lejos de entrar en comparaciones o polémicas, el cantante destacó la capacidad de la artista para aprovechar cada escenario.

Señaló que, según lo que ha visto, su participación fue bien recibida por el público y que se trata de una figura que sabe conectar con su audiencia.

Benny Ibarra aclara que no habrá reencuentro de Timbiriche Cuartoscuro

Una relación de años que sigue inspirando su música

Más allá del tema de Timbiriche, Benny también habló de su vida personal junto a Celina del Villar, con quien mantiene una relación de décadas.

Entre bromas, ambos dejaron abierta la posibilidad de renovar sus votos matrimoniales. Él recordó que llevan 23 años de matrimonio y cerca de 38 años juntos, una historia poco común dentro del medio.

Incluso, el cantante compartió que recientemente adquirió una nueva computadora con un objetivo claro: seguir componiendo, en parte inspirado por su relación. Celina, por su parte, respondió con humor que espera que esas canciones estén dedicadas a ella.

Mientras tanto, la conversación sobre Timbiriche queda en pausa. Lo que sí está confirmado es una presentación puntual que reunirá a algunos de sus integrantes, pero sin planes de ir más allá de ese escenario.