Del Penacho de Moctezuma a códices mayas: Los tesoros de México en el extranjero

Una parte de la historia prehispánica de México se encuentra a miles de kilómetros del país. Códices, máscaras, objetos ceremoniales y piezas mayas permanecen en colecciones de museos y bibliotecas de Europa y Estados Unidos.

Estos son los tesoros prehispánicos de México que están en el extranjero

Algunas de estas piezas son reconocidas en todo el mundo, mientras que otras forman parte de colecciones menos conocidas.

Entre los casos más importantes están objetos relacionados con las culturas mexica y maya, actualmente resguardados en Austria, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos.

Penacho de Moctezuma

El llamado Penacho de Moctezuma es probablemente la pieza prehispánica mexicana más famosa que permanece fuera del país. Fue elaborado a principios del siglo XVI con cientos de plumas, entre ellas largas plumas verdes de quetzal.

Aunque su nombre lo relaciona directamente con Moctezuma II, no existen pruebas que permitan confirmar que perteneció al gobernante mexica. Tampoco se sabe con certeza cómo salió de México ni en qué momento llegó a Europa.

Su primera aparición documentada está en un inventario de 1596 del Castillo de Ambras, en Innsbruck. Durante el siglo XIX fue trasladado a Viena y posteriormente pasó a la colección del actual Weltmuseum.

Especialistas trabajan en la conservación del Penacho de Moctezuma, uno de los tesoros prehispánicos que permanecen fuera de México. Cuartoscuro

Serpiente de dos cabezas

El British Museum de Londres conserva una de las piezas mexicas más reconocibles fuera de México. Se trata de una figura con forma de serpiente de dos cabezas elaborada entre 1400 y 1521.

Su estructura fue tallada en madera y cubierta con alrededor de 2 mil pequeñas piezas de turquesa. También presenta concha en los dientes y otros materiales como hematita, copal y cera de abeja.

Dos perforaciones en la parte superior apuntan a que pudo utilizarse sobre el pecho. Actualmente forma parte de la Sala 27 del British Museum, dedicada a las culturas de México.

La serpiente de dos cabezas es uno de los tesoros prehispánicos de México conservados en el British Museum. FB Aztecas MAYAS y mas

Máscara de Tezcatlipoca

Otra pieza mexicana conservada por el British Museum destaca por un detalle poco común. La llamada máscara de Tezcatlipoca fue construida utilizando como base un cráneo humano.

Sobre el cráneo se colocaron mosaicos de turquesa y lignito, mientras que en los ojos se utilizaron materiales como pirita y concha. El interior también conserva piel de venado que habría permitido llevarla puesta.

El Museo Británico la relaciona con Tezcatlipoca, una de las principales deidades del mundo mexica, aunque la función exacta que tuvo el objeto continúa siendo estudiada.

La máscara de Tezcatlipoca fue elaborada sobre un cráneo humano y permanece en el British Museum. Museo Británico

Máscara de Tláloc

También en Londres se conserva una máscara construida mediante dos serpientes entrelazadas. Los cuerpos de ambos animales forman los rasgos del rostro y están cubiertos con mosaicos de turquesa azul y verde.

Sus ojos circulares y la forma de la nariz han llevado a relacionarla con Tláloc, dios de la lluvia. Sin embargo, también existen interpretaciones que la han asociado con Quetzalcóatl.

La máscara de Tláloc está formada por dos serpientes entrelazadas y permanece en el British Museum. Museo Británico

Códice Borbónico

Francia conserva uno de los manuscritos más importantes relacionados con la cultura mexica. El Códice Borbónico contiene información sobre el calendario religioso, rituales, ceremonias y el sistema adivinatorio utilizado en el centro de México.

Está elaborado sobre papel de corteza y plegado en forma de biombo. También presenta anotaciones en español añadidas posteriormente.

No se conoce con certeza cómo llegó originalmente a Europa. Su permanencia en Francia volvió a cobrar atención en 2025, cuando una propuesta legislativa sobre restitución de bienes culturales a México mencionó expresamente al Códice Borbónico.

El Códice Borbónico reúne información sobre el calendario ritual mexica y actualmente se conserva en París. Museo Británico

Códice de Dresde

Uno de los documentos mayas más importantes que sobrevivieron se encuentra actualmente en Alemania. El Códice de Dresde contiene información que ha resultado clave para estudiar los conocimientos calendáricos y astronómicos de esta cultura.

El manuscrito está formado por 39 hojas, 35 escritas por ambos lados y cuatro por uno solo. Originalmente estaban unidas en una tira plegada que alcanzaba aproximadamente 3.56 metros.

Entre sus contenidos aparecen cálculos relacionados con eclipses y ciclos planetarios. El documento también permitió avanzar durante el siglo XIX en la comprensión moderna de los sistemas calendáricos utilizados por los mayas.

El Códice de Dresde conserva información sobre calendarios y conocimientos astronómicos desarrollados por la cultura maya. FB Aztecas MAYAS y mas

Ofrendas mayas de Chichén Itzá

No todos estos tesoros están en Europa. El Peabody Museum de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, conserva miles de objetos procedentes del Cenote Sagrado de Chichén Itzá, Yucatán.

Las piezas están relacionadas con las exploraciones realizadas por Edward Herbert Thompson a principios del siglo XX. Entre los materiales recuperados se encuentran objetos de jade, oro, concha y otros elementos depositados en el cenote como ofrendas.

Una parte de los objetos recuperados fue devuelta a México en 1959 y 1976, pero miles permanecen bajo resguardo del museo estadounidense más de un siglo después de las exploraciones.

¿Cuántas piezas prehispánicas de México están en el extranjero?

Actualmente no existe un inventario público mundial que reúna todos los objetos arqueológicos de México conservados en museos, universidades, bibliotecas y colecciones privadas.

Las colecciones conocidas permiten dimensionar la cantidad. El Peabody Museum de Harvard, por ejemplo, reconoce que conserva más de 3 mil ofrendas recuperadas del Cenote Sagrado de Chichén Itzá, entre ellas objetos de jade, oro, concha y otros materiales.

A estas se suman las piezas mexicanas que forman parte de instituciones como el British Museum, el Weltmuseum de Viena y distintas colecciones europeas y estadounidenses, además de los objetos que permanecen en manos de particulares.

En abril de 2026, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que 3 mil 556 bienes culturales habían sido restituidos a México desde octubre de 2024. La cifra incluye objetos recuperados en distintos países y no corresponde únicamente a piezas prehispánicas.