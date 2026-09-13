Paulina Rubio reaparece en una boda y baila sus propios éxitos

Paulina Rubio sorprendió al dejarse ver en una celebración familiar en México, donde terminó apoderándose de la pista de baile cuando comenzó a sonar Yo no soy esa mujer.

La Chica Dorada volvió a aparecer en público en México, aunque esta vez no fue para ofrecer un concierto, promocionar nueva música o presentarse en algún evento relacionado con su carrera.

La cantante acudió a la boda de una de sus primas, celebración en la que disfrutó como una invitada más hasta que la música terminó convirtiéndola en una de las protagonistas de la noche.

Las imágenes fueron difundidas este domingo por el periodista Raúl Gutiérrez, quien señaló que la cantante se encuentra actualmente en México y que su visita no habría sido expresamente para realizar algún espectáculo.

Sin embargo, la fiesta familiar terminó teniendo algo de concierto improvisado cuando comenzaron a sonar canciones de Paulina Rubio y la propia intérprete salió a bailarlas en la pista.

Paulina Rubio baila sus propias canciones en plena boda

En el video que circula en redes sociales se observa a Paulina Rubio disfrutando de la celebración rodeada de familiares e invitados mientras baila durante la recepción.

De acuerdo con la publicación de Gutiérrez, fue al abrirse la pista cuando comenzaron a escucharse algunos de los éxitos de la mexicana, momento que provocó que todas las miradas terminaran sobre ella.

“La Chica Dorada se apoderó de ella cuando comenzaron a sonar sus canciones”, relató el periodista al compartir las imágenes del festejo.

La identidad de la prima de la cantante, así como el lugar exacto en el que se realizó la boda, tampoco fueron revelados.

Paulina Rubio alcanzó el número uno en las listas de ITunes México Instagram: Paulina Rubio

Paulina Rubio vuelve a estar en el centro de la conversación

La aparición ocurre además en un momento en el que Paulina Rubio ha recuperado fuerza en la conversación gracias a varios de sus éxitos de los años 2000.

Apenas el pasado 6 de septiembre, Sexi Dance, tema incluido en su disco Paulina, regresó al primer lugar de iTunes México más de 25 años después de su lanzamiento.

El renovado interés por la canción surgió luego del estreno de Dolce Vita, colaboración de Danna y Belinda que provocó comparaciones en redes sociales con canciones como Sexi Dance y Y yo sigo aquí.

Foto promocional de Paulina Rubio para su sencillo Ni una sola palabra Cuartoscuro

Pero no ha sido el único momento de nostalgia alrededor de La Chica Dorada durante 2026.

En abril, Paulina apareció como invitada de Morat en Coachella, donde interpretaron juntos Mi nuevo vicio, canción que lanzaron originalmente en 2015. Meses antes también formó parte del Vive Latino en México.

Ahora, sin escenario de por medio, Rubio volvió a convertirse en protagonista gracias a una escena mucho más cotidiana: bailando en una boda familiar las canciones que ella misma convirtió en éxitos del pop latino.

Y, al menos por una noche, los invitados de la celebración tuvieron algo que difícilmente ocurre en cualquier boda: escuchar canciones de Paulina Rubio mientras Paulina Rubio estaba en la misma pista bailándolas.

bgpa